Под Ишимом дачники ищут, куда девать козлов и собак. Видео

В Ишиме из-за паводков готовятся эвакуировать несколько садовых товариществ

10 апреля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

В 2017 году паводки затопили дачные поселки до уровня середины первого этажа Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Ишимские дачники, которые попали в зону высокого риска из-за паводков, не верят, что их затопит, но все равно готовятся к эвакуации. Об этом садоводы рассказали в беседе с URA.RU. «Есть пессимисты, которые боятся всего. Но вообще нам кажется, что нас не зальет в этом году. Хотя готовимся ко всему: увозим технику в город, а кто тут постоянно живет — поднимаем на вторые этажи. У кого есть скотина — выясняют, куда ее деть. У некоторых тут козы есть, козлы. Собакам тоже питомники ищем», — сообщили дачники URA.RU. По их словам, в этом году в СНТ уже приходили представители администрации. Они предупреждали о вероятной эвакуации, однако люди не готовы бросать свои хозяйства, пока не убедятся в реальной опасности. «Есть дамба, недавно щебня свежего завезли. Надеемся, не дойдет вода до нас», — рассуждают люди в беседе с URA.RU. Те, кто все же готовится к эвакуации, вспоминают 2017 год. Тогда на две недели все было залито водой, и повторения люди хотели бы избежать. «У меня в тот раз пострадало все имущество, мебель, техника. В этом году вот только новый диван купили, куда его теперь девать непонятно», — поделился с URA.RU один из дачников. По словам мужчины, он увозит только электронику, а все остальное планирует поднять на крышу. Также он сообщил, что никакой помощи для вывоза вещей местные власти не предлагают. Ранее URA.RU рассказало, что глава Ишима Федор Шишкин призвал горожан готовиться к обязательной эвакуации. По его словам, ожидаемый подъем воды побьет все исторические рекорды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ишимские дачники, которые попали в зону высокого риска из-за паводков, не верят, что их затопит, но все равно готовятся к эвакуации. Об этом садоводы рассказали в беседе с URA.RU. «Есть пессимисты, которые боятся всего. Но вообще нам кажется, что нас не зальет в этом году. Хотя готовимся ко всему: увозим технику в город, а кто тут постоянно живет — поднимаем на вторые этажи. У кого есть скотина — выясняют, куда ее деть. У некоторых тут козы есть, козлы. Собакам тоже питомники ищем», — сообщили дачники URA.RU. По их словам, в этом году в СНТ уже приходили представители администрации. Они предупреждали о вероятной эвакуации, однако люди не готовы бросать свои хозяйства, пока не убедятся в реальной опасности. «Есть дамба, недавно щебня свежего завезли. Надеемся, не дойдет вода до нас», — рассуждают люди в беседе с URA.RU. Те, кто все же готовится к эвакуации, вспоминают 2017 год. Тогда на две недели все было залито водой, и повторения люди хотели бы избежать. «У меня в тот раз пострадало все имущество, мебель, техника. В этом году вот только новый диван купили, куда его теперь девать непонятно», — поделился с URA.RU один из дачников. По словам мужчины, он увозит только электронику, а все остальное планирует поднять на крышу. Также он сообщил, что никакой помощи для вывоза вещей местные власти не предлагают. Ранее URA.RU рассказало, что глава Ишима Федор Шишкин призвал горожан готовиться к обязательной эвакуации. По его словам, ожидаемый подъем воды побьет все исторические рекорды.