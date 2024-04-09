Мэр из Тюменской области заявил, что горожане должны быть готовы к эвакуации. Видео

10 апреля 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

В ближайшее время жителям Ишима будут выданы памятки с указанием адресов ПВР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эвакуация в Ишиме будет просто необходима, поэтому жители должны быть к ней готовы. Такое заявление сделал мэр города Федор Шишкин. «Эвакуация будет просто необходима в городе Ишиме. … Обращаюсь ко всем жителям Ишима: мы должны готовиться к эвакуации, потому что другого пути нет. Такого подъема воды еще, наверное, за историю города просто не было», — видео с такими словами Шишкин выложил в своем telegram-канале. Сейчас в городе проводится обследование береговой линии и заготавливаются запасы грунта для отсыпки пониженных мест, откуда может зайти вода. В ближайшее время жителям будут выданы памятки с указанием адресов ПВР, телефонов экстренных служб, муниципального приюта для содержания домашних животных на время прохождения паводка. Шишкин напомнил, что в предыдущий раз город переживал наводнение от реки Ишим в 2017 году. Тогда подъем воды составлял 9 метров 81 сантиметр при переливе на Сергеевском водохранилище в 3,60 метра, на сегодня перелив там достиг 4,25 метра. В селах Ишимского района Тюменской области готовятся на несколько недель остаться без связи с большой землей. Паводки, которые прогнозируют в этом районе, отрежут небольшие поселки от возможности выбраться в Ишим и другие населенные пункты региона, однако люди не готовы бросать хозяйства из-за наводнения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эвакуация в Ишиме будет просто необходима, поэтому жители должны быть к ней готовы. Такое заявление сделал мэр города Федор Шишкин. «Эвакуация будет просто необходима в городе Ишиме. … Обращаюсь ко всем жителям Ишима: мы должны готовиться к эвакуации, потому что другого пути нет. Такого подъема воды еще, наверное, за историю города просто не было», — видео с такими словами Шишкин выложил в своем telegram-канале. Сейчас в городе проводится обследование береговой линии и заготавливаются запасы грунта для отсыпки пониженных мест, откуда может зайти вода. В ближайшее время жителям будут выданы памятки с указанием адресов ПВР, телефонов экстренных служб, муниципального приюта для содержания домашних животных на время прохождения паводка. Шишкин напомнил, что в предыдущий раз город переживал наводнение от реки Ишим в 2017 году. Тогда подъем воды составлял 9 метров 81 сантиметр при переливе на Сергеевском водохранилище в 3,60 метра, на сегодня перелив там достиг 4,25 метра. В селах Ишимского района Тюменской области готовятся на несколько недель остаться без связи с большой землей. Паводки, которые прогнозируют в этом районе, отрежут небольшие поселки от возможности выбраться в Ишим и другие населенные пункты региона, однако люди не готовы бросать хозяйства из-за наводнения.