Глава МЧС России и губернатор Моор проверят подготовку к паводку в Ялуторовске

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор проверят подготовку к паводку в Ялуторовском районе. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС России.
«Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, подверженный подтоплению в результате прохождения весеннего половодья. Министр лично проконтролирует, как в регионе организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий, а также оценит их достаточность», — сообщили в МЧС.
Там же отметили, что прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. В Тюменской области создали специальную группу из 12 тысяч человек и трех тысяч единиц техники для ликвидации последствий паводка.
Ранее URA.RU писало, что в регионе с 8 апреля начал действовать режим ЧС по паводку. Жители некоторых СНТ уже начали подготовку к эвакуации.
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Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор проверят подготовку к паводку в Ялуторовском районе. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС России. «Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, подверженный подтоплению в результате прохождения весеннего половодья. Министр лично проконтролирует, как в регионе организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий, а также оценит их достаточность», — сообщили в МЧС. Там же отметили, что прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. В Тюменской области создали специальную группу из 12 тысяч человек и трех тысяч единиц техники для ликвидации последствий паводка. Ранее URA.RU писало, что в регионе с 8 апреля начал действовать режим ЧС по паводку. Жители некоторых СНТ уже начали подготовку к эвакуации.