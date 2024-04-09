В Ишимских селах не готовы бросать хозяйства из-за наводнения

Жители тюменских деревень не планируют оставлять хозяйства, спасаясь от паводков

09 апреля 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

В прошлый раз села Ишимского района заливало водой в 2017 году Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В селах Ишимского района Тюменской области готовятся на несколько недель остаться без связи с большой землей. Паводки, которые прогнозируют в этом районе, отрежут небольшие поселки от возможности выбраться в Ишим и другие населенные пункты региона. Об этом URA.RU рассказал житель Ишима Алексей Рудный, родители которого живут в селе Синицына и отказываются на время паводков перебираться в Ишим. «Вода пока небольшая, лед не сошел, но мать уже думает, куда девать куриц на время затопления. За городом в сторону Синицына и Клепиково вода уже начинает затоплять поля. А когда поднимется, дорогу полностью отрежет. Переживаю за родителей, зову их в город, но у них хозяйство, куда они его денут», — пояснил Рудный URA.RU. По словам мужчины, дорогу в соседние села затопит уже в течение полутора — двух недель. Однако сам Ишим не топило даже в 2017 году, когда был зафиксирован предыдущий исторический максимум. «Топило дачи в пригородах, только кончики крыш над водой торчали. В этом году я уже на дачу съездил, туалет деревянный к трубам привязал, чтобы потом его от соседей обратно не тащить», — поделился Рудный с URA.RU. Также жители Ишима сообщили, что в этом году дамбу, которая находится в районе местных очистных сооружений, основательно укрепили. «Видели машины со щебнем, которые ехали в сторону насыпи. В 2017 году, когда топило, дамбу прорвало — ее особо тогда никто не поддерживал в порядке. И, говорят, бобры ее растащили, потому тогда и залило дачи. Очень бы не хотелось повторения», — рассказала URA.RU жительница Ишима Татьяна Петрова. Работники ишимских магазинов пояснили URA.RU, что на данный момент ажиотажного спроса на продукты первой необходимости в городе нет. «Вода, бакалея, консервы — все есть на полках. Люди как обычно приходят, берут нужное, никто впрок не закупается», — сообщили URA.RU в ишимском филиале федеральной торговой сети «Магнит». Работники пунктов выдачи крупных маркетплейсов тоже не видят изменений в обычном составе заказов. «Нет такого, чтобы повально закупали лодки, резиновые сапоги. Берут одежду, косметику, ничего необычного», — сообщил URA.RU работник пункта Wildberries. Ранее агентство рассказало, что в Тюменской области ищут добровольцев, готовых спасать людей от паводков. Волонтеры обязательно должны иметь собственные лодки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селах Ишимского района Тюменской области готовятся на несколько недель остаться без связи с большой землей. Паводки, которые прогнозируют в этом районе, отрежут небольшие поселки от возможности выбраться в Ишим и другие населенные пункты региона. Об этом URA.RU рассказал житель Ишима Алексей Рудный, родители которого живут в селе Синицына и отказываются на время паводков перебираться в Ишим. «Вода пока небольшая, лед не сошел, но мать уже думает, куда девать куриц на время затопления. За городом в сторону Синицына и Клепиково вода уже начинает затоплять поля. А когда поднимется, дорогу полностью отрежет. Переживаю за родителей, зову их в город, но у них хозяйство, куда они его денут», — пояснил Рудный URA.RU. По словам мужчины, дорогу в соседние села затопит уже в течение полутора — двух недель. Однако сам Ишим не топило даже в 2017 году, когда был зафиксирован предыдущий исторический максимум. «Топило дачи в пригородах, только кончики крыш над водой торчали. В этом году я уже на дачу съездил, туалет деревянный к трубам привязал, чтобы потом его от соседей обратно не тащить», — поделился Рудный с URA.RU. Также жители Ишима сообщили, что в этом году дамбу, которая находится в районе местных очистных сооружений, основательно укрепили. «Видели машины со щебнем, которые ехали в сторону насыпи. В 2017 году, когда топило, дамбу прорвало — ее особо тогда никто не поддерживал в порядке. И, говорят, бобры ее растащили, потому тогда и залило дачи. Очень бы не хотелось повторения», — рассказала URA.RU жительница Ишима Татьяна Петрова. Работники ишимских магазинов пояснили URA.RU, что на данный момент ажиотажного спроса на продукты первой необходимости в городе нет. «Вода, бакалея, консервы — все есть на полках. Люди как обычно приходят, берут нужное, никто впрок не закупается», — сообщили URA.RU в ишимском филиале федеральной торговой сети «Магнит». Работники пунктов выдачи крупных маркетплейсов тоже не видят изменений в обычном составе заказов. «Нет такого, чтобы повально закупали лодки, резиновые сапоги. Берут одежду, косметику, ничего необычного», — сообщил URA.RU работник пункта Wildberries. Ранее агентство рассказало, что в Тюменской области ищут добровольцев, готовых спасать людей от паводков. Волонтеры обязательно должны иметь собственные лодки.