09 апреля 2024

Найдено тело 26-летнего свердловчанина, пропавшего после новогодней ночи

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Тело направлено на судмедэкспертизу Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли тело 26-летнего Владислава Корчемкина, который ушел из дома 1 января. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Проводится проверка следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила областного следственного комитета. Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев, тело направлено на судмедэкспертизу», — сказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, инцидент не связан с криминалом. «Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — отметил полковник Горелых.

Поиски Корчемкина организовали сотрудники полиции. Перед уходом мужчина взял с собой телефон, который оказался недоступен.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли тело 26-летнего Владислава Корчемкина, который ушел из дома 1 января. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Проводится проверка следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила областного следственного комитета. Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев, тело направлено на судмедэкспертизу», — сказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, инцидент не связан с криминалом. «Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — отметил полковник Горелых. Поиски Корчемкина организовали сотрудники полиции. Перед уходом мужчина взял с собой телефон, который оказался недоступен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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