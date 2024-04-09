Найдено тело 26-летнего свердловчанина, пропавшего после новогодней ночи

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли тело 26-летнего Владислава Корчемкина, который ушел из дома 1 января. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Проводится проверка следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила областного следственного комитета. Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев, тело направлено на судмедэкспертизу», — сказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, инцидент не связан с криминалом. «Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — отметил полковник Горелых.
Поиски Корчемкина организовали сотрудники полиции. Перед уходом мужчина взял с собой телефон, который оказался недоступен.
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