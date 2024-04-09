Природа Погода Народный синоптик Кургана назвал даты затопления шоссе Тюнина. Видео Шоссе Тюнина в Кургане затопит в середине апреля 10 апреля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 + По прогнозу шоссе Тюнина затопит в середине апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане участок шоссе Тюнина затопит из-за паводка в середине апреля. Такой прогноз дал синоптик-любитель Илья Винштейн. «Шоссе Тюнина у нас заливает после 710-720 см. Будет это скорее всего через шесть-семь суток в конце второй декады», — рассказал Винштейн в эфире радио «За облаками». Также во время эфира он отметил, что Заозерный микрорайон в Кургане не затопит. Винштейн объяснил, что жители переживают из-за реки Черная, однако даже в 2016 и 2002 годах, когда уровень реки Тобол был высоким, разлив Черной был несущественен. Ранее стало известно, что в случае затопления участка шоссе им. Тюнина в регионе изменится путь следования 21 межмуниципального автобусного маршрута. Все подробности о паводке и читайте в онлайн-трансляции URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане участок шоссе Тюнина затопит из-за паводка в середине апреля. Такой прогноз дал синоптик-любитель Илья Винштейн. «Шоссе Тюнина у нас заливает после 710-720 см. Будет это скорее всего через шесть-семь суток в конце второй декады», — рассказал Винштейн в эфире радио «За облаками». Также во время эфира он отметил, что Заозерный микрорайон в Кургане не затопит. Винштейн объяснил, что жители переживают из-за реки Черная, однако даже в 2016 и 2002 годах, когда уровень реки Тобол был высоким, разлив Черной был несущественен. Ранее стало известно, что в случае затопления участка шоссе им. Тюнина в регионе изменится путь следования 21 межмуниципального автобусного маршрута. Все подробности о паводке и читайте в онлайн-трансляции URA.RU {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям