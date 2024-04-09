09 апреля 2024

Народный синоптик Кургана назвал даты затопления шоссе Тюнина. Видео

Шоссе Тюнина в Кургане затопит в середине апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, шоссе тюнина, дпс
По прогнозу шоссе Тюнина затопит в середине апреля Фото:

В Кургане участок шоссе Тюнина затопит из-за паводка в середине апреля. Такой прогноз дал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Шоссе Тюнина у нас заливает после 710-720 см. Будет это скорее всего через шесть-семь суток в конце второй декады», — рассказал Винштейн в эфире радио «За облаками».

Также во время эфира он отметил, что Заозерный микрорайон в Кургане не затопит. Винштейн объяснил, что жители переживают из-за реки Черная, однако даже в 2016 и 2002 годах, когда уровень реки Тобол был высоким, разлив Черной был несущественен.

Ранее стало известно, что в случае затопления участка шоссе им. Тюнина в регионе изменится путь следования 21 межмуниципального автобусного маршрута. Все подробности о паводке и читайте в онлайн-трансляции URA.RU

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В Кургане участок шоссе Тюнина затопит из-за паводка в середине апреля. Такой прогноз дал синоптик-любитель Илья Винштейн. «Шоссе Тюнина у нас заливает после 710-720 см. Будет это скорее всего через шесть-семь суток в конце второй декады», — рассказал Винштейн в эфире радио «За облаками». Также во время эфира он отметил, что Заозерный микрорайон в Кургане не затопит. Винштейн объяснил, что жители переживают из-за реки Черная, однако даже в 2016 и 2002 годах, когда уровень реки Тобол был высоким, разлив Черной был несущественен. Ранее стало известно, что в случае затопления участка шоссе им. Тюнина в регионе изменится путь следования 21 межмуниципального автобусного маршрута. Все подробности о паводке и читайте в онлайн-трансляции URA.RU
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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