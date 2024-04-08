08 апреля 2024

Десятки автобусных маршрутов изменятся в случае потопа на курганском шоссе. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица для дальнобойщиков. Курган, рейсовый автобус, автобус
Изменения могут коснуться 21 межмуниципального маршрута Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области 21 межмуниципальный изменит путь следования, если в регионе затопит шоссе им. Тюнина. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«В случае подтопления автодороги шоссе им. Героя России А.В. Тюнина в Кургане во время весеннего паводка на р. Тобол будет изменен путь следования ряда межмуниципальных маршрутов. В целях объезда места подтопления, выезд автобусов из г. Кургана будет осуществляться по маршруту: улица Омская, автодорога Р-254 „Иртыш“, Восточный подъезд к г. Курган (подъезд к Керамзитному), далее по п. Керамзитный, шоссе Ботаническое, шоссе им. Героя России А.В. Тюнина, далее по пути следования межмуниципальных маршрутов», — указано в сообщении.

Путь следования может измениться на следующих маршрутах:

  • №80 «Художественный музей им. Германа Tравникова — сады „Космос“;
  • №86 „Художественный музей им. Германа Травникова — сады ‚Полянки‘;
  • №81 ‚Художественный музей им. Германа Tравникова — сады ‚Иволга‘;
  • №84 ‚Художе?твенный музей им. Германа Травникова — сады ‚Патронное‘;
  • №104 ‚Курганский автовокзал — д. Новая Затобольная‘;
  • №114 ‚Курган АВ — п. Лесной‘;
  • №205 ‚Курган — с/з Кетовский‘;
  • №209 ‚Курган АВ — Каширино‘;
  • №210 ‚Курган АВ — Каширино (ч/з д. Становая)‘;
  • №211 ‚Курган АВ — с. Рοвная‘;
  • №215 ‚Курган АВ — Светлые Поляны‘;
  • №239 ‚с. Кетово — с. Иковка (конечная)‘;
  • №243 ‚Курган АВ — Д/О Лесники‘;
  • №253 ‚КГСХА — Троицкая площадь‘;
  • №255 ‚с. Введенское — с. Кетοвο‘;
  • №507 ‚Дом отдыха Сосновая роща — Курганский автовокзал‘, ‚Кургaн — Сοсновая Рοща (ч-з Звериноголовское)‘, ‚Сοсновая Роща — Курган (ч-з Звериноголовское)‘;
  • № 510 ‚Пοлοвиннοе — Курган‘;
  • №516 ‚Ершοвка — Курган (ч-з Глядянскοе)‘;
  • №519 ‚Курган АВ — с. Прорывное‘;
  • №520 ‚д. Ясная — Курганский автовокзал‘;
  • №529 ‚с. Прорывное — Курганский автовокзал‘.

Власти отметили, что эта информация актуальна на момент опубликования. Ранее стало известно, что в Кургане из-за паводка изменился путь следования шести автобусных маршрутов. Водителям, которым едут по федеральным трассам, рекомендуют не заезжать в Курганскую область.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области 21 межмуниципальный изменит путь следования, если в регионе затопит шоссе им. Тюнина. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «В случае подтопления автодороги шоссе им. Героя России А.В. Тюнина в Кургане во время весеннего паводка на р. Тобол будет изменен путь следования ряда межмуниципальных маршрутов. В целях объезда места подтопления, выезд автобусов из г. Кургана будет осуществляться по маршруту: улица Омская, автодорога Р-254 „Иртыш“, Восточный подъезд к г. Курган (подъезд к Керамзитному), далее по п. Керамзитный, шоссе Ботаническое, шоссе им. Героя России А.В. Тюнина, далее по пути следования межмуниципальных маршрутов», — указано в сообщении. Путь следования может измениться на следующих маршрутах: Власти отметили, что эта информация актуальна на момент опубликования. Ранее стало известно, что в Кургане из-за паводка изменился путь следования шести автобусных маршрутов. Водителям, которым едут по федеральным трассам, рекомендуют не заезжать в Курганскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...