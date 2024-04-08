Десятки автобусных маршрутов изменятся в случае потопа на курганском шоссе. Список

09 апреля 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Изменения могут коснуться 21 межмуниципального маршрута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области 21 межмуниципальный изменит путь следования, если в регионе затопит шоссе им. Тюнина. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «В случае подтопления автодороги шоссе им. Героя России А.В. Тюнина в Кургане во время весеннего паводка на р. Тобол будет изменен путь следования ряда межмуниципальных маршрутов. В целях объезда места подтопления, выезд автобусов из г. Кургана будет осуществляться по маршруту: улица Омская, автодорога Р-254 „Иртыш“, Восточный подъезд к г. Курган (подъезд к Керамзитному), далее по п. Керамзитный, шоссе Ботаническое, шоссе им. Героя России А.В. Тюнина, далее по пути следования межмуниципальных маршрутов», — указано в сообщении. Путь следования может измениться на следующих маршрутах: №80 «Художественный музей им. Германа Tравникова — сады „Космос“;

№86 „Художественный музей им. Германа Травникова — сады ‚Полянки‘;

№81 ‚Художественный музей им. Германа Tравникова — сады ‚Иволга‘;

№84 ‚Художе?твенный музей им. Германа Травникова — сады ‚Патронное‘;

№104 ‚Курганский автовокзал — д. Новая Затобольная‘;

№114 ‚Курган АВ — п. Лесной‘;

№205 ‚Курган — с/з Кетовский‘;

№209 ‚Курган АВ — Каширино‘;

№210 ‚Курган АВ — Каширино (ч/з д. Становая)‘;

№211 ‚Курган АВ — с. Рοвная‘;

№215 ‚Курган АВ — Светлые Поляны‘;

№239 ‚с. Кетово — с. Иковка (конечная)‘;

№243 ‚Курган АВ — Д/О Лесники‘;

№253 ‚КГСХА — Троицкая площадь‘;

№255 ‚с. Введенское — с. Кетοвο‘;

№507 ‚Дом отдыха Сосновая роща — Курганский автовокзал‘, ‚Кургaн — Сοсновая Рοща (ч-з Звериноголовское)‘, ‚Сοсновая Роща — Курган (ч-з Звериноголовское)‘;

№ 510 ‚Пοлοвиннοе — Курган‘;

№516 ‚Ершοвка — Курган (ч-з Глядянскοе)‘;

№519 ‚Курган АВ — с. Прорывное‘;

№520 ‚д. Ясная — Курганский автовокзал‘;

№529 ‚с. Прорывное — Курганский автовокзал‘. Власти отметили, что эта информация актуальна на момент опубликования. Ранее стало известно, что в Кургане из-за паводка изменился путь следования шести автобусных маршрутов. Водителям, которым едут по федеральным трассам, рекомендуют не заезжать в Курганскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области 21 межмуниципальный изменит путь следования, если в регионе затопит шоссе им. Тюнина. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «В случае подтопления автодороги шоссе им. Героя России А.В. Тюнина в Кургане во время весеннего паводка на р. Тобол будет изменен путь следования ряда межмуниципальных маршрутов. В целях объезда места подтопления, выезд автобусов из г. Кургана будет осуществляться по маршруту: улица Омская, автодорога Р-254 „Иртыш“, Восточный подъезд к г. Курган (подъезд к Керамзитному), далее по п. Керамзитный, шоссе Ботаническое, шоссе им. Героя России А.В. Тюнина, далее по пути следования межмуниципальных маршрутов», — указано в сообщении. Путь следования может измениться на следующих маршрутах: Власти отметили, что эта информация актуальна на момент опубликования. Ранее стало известно, что в Кургане из-за паводка изменился путь следования шести автобусных маршрутов. Водителям, которым едут по федеральным трассам, рекомендуют не заезжать в Курганскую область.