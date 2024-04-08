В Курганской области 21 межмуниципальный изменит путь следования, если в регионе затопит шоссе им. Тюнина. Данная информация размещена на сайте областного правительства.
«В случае подтопления автодороги шоссе им. Героя России А.В. Тюнина в Кургане во время весеннего паводка на р. Тобол будет изменен путь следования ряда межмуниципальных маршрутов. В целях объезда места подтопления, выезд автобусов из г. Кургана будет осуществляться по маршруту: улица Омская, автодорога Р-254 „Иртыш“, Восточный подъезд к г. Курган (подъезд к Керамзитному), далее по п. Керамзитный, шоссе Ботаническое, шоссе им. Героя России А.В. Тюнина, далее по пути следования межмуниципальных маршрутов», — указано в сообщении.
Путь следования может измениться на следующих маршрутах:
- №80 «Художественный музей им. Германа Tравникова — сады „Космос“;
- №86 „Художественный музей им. Германа Травникова — сады ‚Полянки‘;
- №81 ‚Художественный музей им. Германа Tравникова — сады ‚Иволга‘;
- №84 ‚Художе?твенный музей им. Германа Травникова — сады ‚Патронное‘;
- №104 ‚Курганский автовокзал — д. Новая Затобольная‘;
- №114 ‚Курган АВ — п. Лесной‘;
- №205 ‚Курган — с/з Кетовский‘;
- №209 ‚Курган АВ — Каширино‘;
- №210 ‚Курган АВ — Каширино (ч/з д. Становая)‘;
- №211 ‚Курган АВ — с. Рοвная‘;
- №215 ‚Курган АВ — Светлые Поляны‘;
- №239 ‚с. Кетово — с. Иковка (конечная)‘;
- №243 ‚Курган АВ — Д/О Лесники‘;
- №253 ‚КГСХА — Троицкая площадь‘;
- №255 ‚с. Введенское — с. Кетοвο‘;
- №507 ‚Дом отдыха Сосновая роща — Курганский автовокзал‘, ‚Кургaн — Сοсновая Рοща (ч-з Звериноголовское)‘, ‚Сοсновая Роща — Курган (ч-з Звериноголовское)‘;
- № 510 ‚Пοлοвиннοе — Курган‘;
- №516 ‚Ершοвка — Курган (ч-з Глядянскοе)‘;
- №519 ‚Курган АВ — с. Прорывное‘;
- №520 ‚д. Ясная — Курганский автовокзал‘;
- №529 ‚с. Прорывное — Курганский автовокзал‘.
Власти отметили, что эта информация актуальна на момент опубликования. Ранее стало известно, что в Кургане из-за паводка изменился путь следования шести автобусных маршрутов. Водителям, которым едут по федеральным трассам, рекомендуют не заезжать в Курганскую область.
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