09 апреля 2024

Губернатор Моор и глава МЧС Куренков осмотрели дамбу в Тюменской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, дамба кургана
Сооружение в прошлом году капитально отремонтировали (архивное фото) Фото:
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Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели дамбу в Ялуторовском районе. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Известно, что сооружение в прошлом году капитально отремонтировали.

«Глава МЧС России Александр Куренков и Губернатор Тюменской области Александр Моор осматривают дамбу в селе Памятное Ялуторовского района. Гидротехническое сооружение возведено для защиты от паводковых вод. В прошлом году дамбу капитально отремонтировали», — рассказали в инфоцентре.

Ранее URA.RU писало, что Куренков приехал в Тюменскую область, чтобы оценить ситуацию с паводками. Прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. С 8 апреля в Тюменской области начал действовать режим ЧС.

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Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели дамбу в Ялуторовском районе. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Известно, что сооружение в прошлом году капитально отремонтировали. «Глава МЧС России Александр Куренков и Губернатор Тюменской области Александр Моор осматривают дамбу в селе Памятное Ялуторовского района. Гидротехническое сооружение возведено для защиты от паводковых вод. В прошлом году дамбу капитально отремонтировали», — рассказали в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что Куренков приехал в Тюменскую область, чтобы оценить ситуацию с паводками. Прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. С 8 апреля в Тюменской области начал действовать режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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