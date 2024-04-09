Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели дамбу в Ялуторовском районе. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Известно, что сооружение в прошлом году капитально отремонтировали.
«Глава МЧС России Александр Куренков и Губернатор Тюменской области Александр Моор осматривают дамбу в селе Памятное Ялуторовского района. Гидротехническое сооружение возведено для защиты от паводковых вод. В прошлом году дамбу капитально отремонтировали», — рассказали в инфоцентре.
Ранее URA.RU писало, что Куренков приехал в Тюменскую область, чтобы оценить ситуацию с паводками. Прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. С 8 апреля в Тюменской области начал действовать режим ЧС.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели дамбу в Ялуторовском районе. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Известно, что сооружение в прошлом году капитально отремонтировали. «Глава МЧС России Александр Куренков и Губернатор Тюменской области Александр Моор осматривают дамбу в селе Памятное Ялуторовского района. Гидротехническое сооружение возведено для защиты от паводковых вод. В прошлом году дамбу капитально отремонтировали», — рассказали в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что Куренков приехал в Тюменскую область, чтобы оценить ситуацию с паводками. Прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. С 8 апреля в Тюменской области начал действовать режим ЧС.