Губернатор Моор и глава МЧС Куренков осмотрели дамбу в Тюменской области. Фото

10 апреля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Сооружение в прошлом году капитально отремонтировали (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели дамбу в Ялуторовском районе. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Известно, что сооружение в прошлом году капитально отремонтировали. «Глава МЧС России Александр Куренков и Губернатор Тюменской области Александр Моор осматривают дамбу в селе Памятное Ялуторовского района. Гидротехническое сооружение возведено для защиты от паводковых вод. В прошлом году дамбу капитально отремонтировали», — рассказали в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что Куренков приехал в Тюменскую область, чтобы оценить ситуацию с паводками. Прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. С 8 апреля в Тюменской области начал действовать режим ЧС. telegram-канал инфоцентра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели дамбу в Ялуторовском районе. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Известно, что сооружение в прошлом году капитально отремонтировали. «Глава МЧС России Александр Куренков и Губернатор Тюменской области Александр Моор осматривают дамбу в селе Памятное Ялуторовского района. Гидротехническое сооружение возведено для защиты от паводковых вод. В прошлом году дамбу капитально отремонтировали», — рассказали в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что Куренков приехал в Тюменскую область, чтобы оценить ситуацию с паводками. Прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. С 8 апреля в Тюменской области начал действовать режим ЧС.