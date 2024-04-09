09 апреля 2024

В Челябинске поменяли «правила игры» на выборах в гордуму

Схему избирательных округов в Челябинске вновь изменили
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Челябинск, голосование
Прямые выборы депутатов гордумы состоятся в Челябинске 8 сентбря Фото:

В Челябинске в очередной раз меняют нарезку округов перед прямыми выборами в гордуму. Об этом 10 апреля сообщили источники URA.RU в политических кругах областного центра.

«Прежняя раскладка предполагала, что по пять одномандатных округов будет в Калининском и Курчатовском районах. Еще по три — в Советском, Тракторозаводском, Металлургическом, Центральном и Ленинском районах. Затем схему переиграли, отобрав один округ у Центрального района. И вот теперь уже обновили и эту схему», — рассказал инсайдер.

По его словам, один избирательный округ из Калининского района передали в Тракторозаводский. Теперь пять округов осталось лишь в Курчатовском районе, по четыре — в Калининском, Ленинском и Тракторозаводском, три — в Металлургическом и Советском, два — в Центральном. В городской думе заявили URA.RU, что говорить о конкретике в этом вопросе преждевременно.

Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года после реформы местного самоуправления, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов, которые делегировали своих представителей в думу, ликвидируют. Внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием: 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.

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В Челябинске в очередной раз меняют нарезку округов перед прямыми выборами в гордуму. Об этом 10 апреля сообщили источники URA.RU в политических кругах областного центра. «Прежняя раскладка предполагала, что по пять одномандатных округов будет в Калининском и Курчатовском районах. Еще по три — в Советском, Тракторозаводском, Металлургическом, Центральном и Ленинском районах. Затем схему переиграли, отобрав один округ у Центрального района. И вот теперь уже обновили и эту схему», — рассказал инсайдер. По его словам, один избирательный округ из Калининского района передали в Тракторозаводский. Теперь пять округов осталось лишь в Курчатовском районе, по четыре — в Калининском, Ленинском и Тракторозаводском, три — в Металлургическом и Советском, два — в Центральном. В городской думе заявили URA.RU, что говорить о конкретике в этом вопросе преждевременно. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года после реформы местного самоуправления, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов, которые делегировали своих представителей в думу, ликвидируют. Внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием: 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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Ссылки по теме
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