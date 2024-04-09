Жители Ишима в панике ищут, где застраховать дома. Видео

В Ишиме страховые компании отказываются страховать дома в зонах затопления

10 апреля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Ишимцы боятся, что от паводков их не защитит даже недавно укрепленная дамба Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Жители Ишима, чьи дома оказались в зоне повышенного риска из-за надвигающегося паводка, не могут застраховать свое имущество. Об этом URA.RU рассказали несколько участников СНТ, расположенных на правом берегу реки Ишим. «Мы обращались в разные страховые. Но когда там узнавали, что мы находимся в зоне со стопроцентным риском, нам говорили, что страховать нас не будут. Хотя дома у нас в собственности, приватизированные. А в прошлый раз, в 2017 году, и от властей никаких компенсаций не было», — пояснили URA.RU в СНТ «Машиностроитель». По словам людей, в страховых ссылаются на то, что дома находятся за чертой Ишима, а значит и за пределами зоны страхования. В настоящий момент люди эвакуируют из домов бытовую технику, электронику и всю мебель, которую могут увезти. «У нас паника у всех. Было уже такое затопление, мы уже знаем, чем это все может закончиться. В прошлый раз мы практически все вещи свои выбросили — собирали по улицам и тащили на свалки», — поделились ишимские дачники с URA.RU. Садоводы вспоминают, что после паводков 2017 года в их садоводствах стало больше заброшенных участков. «В этот раз наверняка будет еще больше», — сообщают жители Ишима. URA.RU направило запрос руководству компании «Росгосстрах», на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что к эвакуации готовятся и жители ишимского левобережья. В частности, люди ищут, куда на время паводка пристроить скот и домашних животных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ишима, чьи дома оказались в зоне повышенного риска из-за надвигающегося паводка, не могут застраховать свое имущество. Об этом URA.RU рассказали несколько участников СНТ, расположенных на правом берегу реки Ишим. «Мы обращались в разные страховые. Но когда там узнавали, что мы находимся в зоне со стопроцентным риском, нам говорили, что страховать нас не будут. Хотя дома у нас в собственности, приватизированные. А в прошлый раз, в 2017 году, и от властей никаких компенсаций не было», — пояснили URA.RU в СНТ «Машиностроитель». По словам людей, в страховых ссылаются на то, что дома находятся за чертой Ишима, а значит и за пределами зоны страхования. В настоящий момент люди эвакуируют из домов бытовую технику, электронику и всю мебель, которую могут увезти. «У нас паника у всех. Было уже такое затопление, мы уже знаем, чем это все может закончиться. В прошлый раз мы практически все вещи свои выбросили — собирали по улицам и тащили на свалки», — поделились ишимские дачники с URA.RU. Садоводы вспоминают, что после паводков 2017 года в их садоводствах стало больше заброшенных участков. «В этот раз наверняка будет еще больше», — сообщают жители Ишима. URA.RU направило запрос руководству компании «Росгосстрах», на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что к эвакуации готовятся и жители ишимского левобережья. В частности, люди ищут, куда на время паводка пристроить скот и домашних животных.