Жители Ишима, чьи дома оказались в зоне повышенного риска из-за надвигающегося паводка, не могут застраховать свое имущество. Об этом URA.RU рассказали несколько участников СНТ, расположенных на правом берегу реки Ишим.
«Мы обращались в разные страховые. Но когда там узнавали, что мы находимся в зоне со стопроцентным риском, нам говорили, что страховать нас не будут. Хотя дома у нас в собственности, приватизированные. А в прошлый раз, в 2017 году, и от властей никаких компенсаций не было», — пояснили URA.RU в СНТ «Машиностроитель».
По словам людей, в страховых ссылаются на то, что дома находятся за чертой Ишима, а значит и за пределами зоны страхования. В настоящий момент люди эвакуируют из домов бытовую технику, электронику и всю мебель, которую могут увезти. «У нас паника у всех. Было уже такое затопление, мы уже знаем, чем это все может закончиться. В прошлый раз мы практически все вещи свои выбросили — собирали по улицам и тащили на свалки», — поделились ишимские дачники с URA.RU.
Садоводы вспоминают, что после паводков 2017 года в их садоводствах стало больше заброшенных участков. «В этот раз наверняка будет еще больше», — сообщают жители Ишима.
URA.RU направило запрос руководству компании «Росгосстрах», на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что к эвакуации готовятся и жители ишимского левобережья. В частности, люди ищут, куда на время паводка пристроить скот и домашних животных.
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Жители Ишима, чьи дома оказались в зоне повышенного риска из-за надвигающегося паводка, не могут застраховать свое имущество. Об этом URA.RU рассказали несколько участников СНТ, расположенных на правом берегу реки Ишим. «Мы обращались в разные страховые. Но когда там узнавали, что мы находимся в зоне со стопроцентным риском, нам говорили, что страховать нас не будут. Хотя дома у нас в собственности, приватизированные. А в прошлый раз, в 2017 году, и от властей никаких компенсаций не было», — пояснили URA.RU в СНТ «Машиностроитель». По словам людей, в страховых ссылаются на то, что дома находятся за чертой Ишима, а значит и за пределами зоны страхования. В настоящий момент люди эвакуируют из домов бытовую технику, электронику и всю мебель, которую могут увезти. «У нас паника у всех. Было уже такое затопление, мы уже знаем, чем это все может закончиться. В прошлый раз мы практически все вещи свои выбросили — собирали по улицам и тащили на свалки», — поделились ишимские дачники с URA.RU. Садоводы вспоминают, что после паводков 2017 года в их садоводствах стало больше заброшенных участков. «В этот раз наверняка будет еще больше», — сообщают жители Ишима. URA.RU направило запрос руководству компании «Росгосстрах», на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что к эвакуации готовятся и жители ишимского левобережья. В частности, люди ищут, куда на время паводка пристроить скот и домашних животных.