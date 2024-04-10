ВСУ применили химическое оружие против ВС России на артемовском направлении. Пока точно неизвестно, чем именно пользовалась украинская армия при атаке. Предполагается, что отравляющими веществами могли быть белый фосфор (вещество М-15) или адамсит. Подробнее — в материале URA.RU.
Украинская атака Клещеевки
О применении украинской армией химоружия стало известно после того, как штурмовики бригады отряда «Байкал» обнаружили на артемовском направлении неразорвавшийся снаряд. По словам бойцов, вещество из боеприпаса сильно раздражает слизистую и вызывает кашель, передают «Известия».
Позже СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что при взрыве отравляющее вещество образует светло-желтое или зеленое облако. Тогда же появились версии, что ВСУ использовали при атаке Клещеевки адамсит или белый фосфор.
Что такое адамсит
Адамсит был синтезирован еще в 1915 году в Германии и применялся в виде аэрозоля во времена Первой мировой войны. В основе этого вещества находится трихлористый мышьяк, передает «Ридус».
При вдыхании адамсита у человека поражаются верхние дыхательные пути. Также вещество замедляет частоту сердечных сокращений и вызывает остановку дыхания.
Что такое белый фосфор
Белый фосфор впервые был применен в XIX веке. Вещество М-15 раздражает слизистые оболочки человека. Также оно вызывает кашель и может привести к ожогам дыхательных путей. Большое количество вдохов или сильная концентрация вещества может привести к смерти.
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