Что известно о химоружии, которое ВСУ применили у Клещеевки. Видео

ВСУ применили химическое оружие близ Клещеевки
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Предварительно, ВСУ использовали белый фосфор или адамсит Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ применили химическое оружие против ВС России на артемовском направлении. Пока точно неизвестно, чем именно пользовалась украинская армия при атаке. Предполагается, что отравляющими веществами могли быть белый фосфор (вещество М-15) или адамсит. Подробнее — в материале URA.RU.

Украинская атака Клещеевки

О применении украинской армией химоружия стало известно после того, как штурмовики бригады отряда «Байкал» обнаружили на артемовском направлении неразорвавшийся снаряд. По словам бойцов, вещество из боеприпаса сильно раздражает слизистую и вызывает кашель, передают «Известия».

Позже СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что при взрыве отравляющее вещество образует светло-желтое или зеленое облако. Тогда же появились версии, что ВСУ использовали при атаке Клещеевки адамсит или белый фосфор.

Что такое адамсит

Адамсит был синтезирован еще в 1915 году в Германии и применялся в виде аэрозоля во времена Первой мировой войны. В основе этого вещества находится трихлористый мышьяк, передает «Ридус».

При вдыхании адамсита у человека поражаются верхние дыхательные пути. Также вещество замедляет частоту сердечных сокращений и вызывает остановку дыхания.

Что такое белый фосфор

Белый фосфор впервые был применен в XIX веке. Вещество М-15 раздражает слизистые оболочки человека. Также оно вызывает кашель и может привести к ожогам дыхательных путей. Большое количество вдохов или сильная концентрация вещества может привести к смерти.

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ВСУ применили химическое оружие против ВС России на артемовском направлении. Пока точно неизвестно, чем именно пользовалась украинская армия при атаке. Предполагается, что отравляющими веществами могли быть белый фосфор (вещество М-15) или адамсит. Подробнее — в материале URA.RU. О применении украинской армией химоружия стало известно после того, как штурмовики бригады отряда «Байкал» обнаружили на артемовском направлении неразорвавшийся снаряд. По словам бойцов, вещество из боеприпаса сильно раздражает слизистую и вызывает кашель, передают «Известия». Позже СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что при взрыве отравляющее вещество образует светло-желтое или зеленое облако. Тогда же появились версии, что ВСУ использовали при атаке Клещеевки адамсит или белый фосфор. Адамсит был синтезирован еще в 1915 году в Германии и применялся в виде аэрозоля во времена Первой мировой войны. В основе этого вещества находится трихлористый мышьяк, передает «Ридус». При вдыхании адамсита у человека поражаются верхние дыхательные пути. Также вещество замедляет частоту сердечных сокращений и вызывает остановку дыхания. Белый фосфор впервые был применен в XIX веке. Вещество М-15 раздражает слизистые оболочки человека. Также оно вызывает кашель и может привести к ожогам дыхательных путей. Большое количество вдохов или сильная концентрация вещества может привести к смерти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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