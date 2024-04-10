Прославившуюся на рекламе Reebok феминистку обвинили в оправдании терроризма

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Магазины в ТРК Родник. Челябинск, reebok, рибок
Залина Маршенкулова снималась в провокационной рекламе Reebok Фото:

На феминистку Залину Маршенкулову, которая прославилась благодаря рекламе Reebok, завели уголовное дело из-за оправдания терроризма. Причиной тому стали посты девушки в Telegram.

«Против феминистки Залины Маршенкуловой заведено уголовное дело об оправдании терроризма», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. Уточняется, что девушка в своем telegram-канале оправдывала убийство военкора Владлена Татарского.

Маршенкулова стала известной после рекламы Reebok, слоган которой гласил: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». До этого уголовное дело завели на другую радикальную феминистку Дарью Серенко (признана Минюстом РФ иноагентом).

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На феминистку Залину Маршенкулову, которая прославилась благодаря рекламе Reebok, завели уголовное дело из-за оправдания терроризма. Причиной тому стали посты девушки в Telegram. «Против феминистки Залины Маршенкуловой заведено уголовное дело об оправдании терроризма», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. Уточняется, что девушка в своем telegram-канале оправдывала убийство военкора Владлена Татарского. Маршенкулова стала известной после рекламы Reebok, слоган которой гласил: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». До этого уголовное дело завели на другую радикальную феминистку Дарью Серенко (признана Минюстом РФ иноагентом).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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