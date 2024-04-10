Прославившуюся на рекламе Reebok феминистку обвинили в оправдании терроризма

На феминистку Залину Маршенкулову, которая прославилась благодаря рекламе Reebok, завели уголовное дело из-за оправдания терроризма. Причиной тому стали посты девушки в Telegram.
«Против феминистки Залины Маршенкуловой заведено уголовное дело об оправдании терроризма», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. Уточняется, что девушка в своем telegram-канале оправдывала убийство военкора Владлена Татарского.
Маршенкулова стала известной после рекламы Reebok, слоган которой гласил: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». До этого уголовное дело завели на другую радикальную феминистку Дарью Серенко (признана Минюстом РФ иноагентом).
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