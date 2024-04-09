В ХМАО будут судить начальника отделения госкорпорации за оплаченные прогулы

10 апреля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Ущерб за прогулы оценили в 1,6 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО направлено в суд уголовное дело в отношении начальника Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», который систематически прогуливал работу, но при этом получал заработную плату. Его подозревают в мошенничестве и превышении должностными полномочиями, сообщили URA.RU в управлении транспортной полиции УрФО. «В период с января 2021 года по май 2023 года 59-летний ранее не судимый мужчина неоднократно уклонялся от исполнения своих непосредственных обязанностей. Отсутствовал на рабочем месте, при этом в табеле учета рабочего времени эти прогулы не отражал, получая ежемесячно заработную плату в полном объеме», — сообщили в ведомстве. Ущерб предприятию составил более полутора миллионов рублей. Следователи завершили сбор доказательств и направили дело в суд для дальнейшего рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начальник отделения госкорпорации прогуливал работу, получая за это деньги. В тот момент сумма ущерба составляла более двух миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО направлено в суд уголовное дело в отношении начальника Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», который систематически прогуливал работу, но при этом получал заработную плату. Его подозревают в мошенничестве и превышении должностными полномочиями, сообщили URA.RU в управлении транспортной полиции УрФО. «В период с января 2021 года по май 2023 года 59-летний ранее не судимый мужчина неоднократно уклонялся от исполнения своих непосредственных обязанностей. Отсутствовал на рабочем месте, при этом в табеле учета рабочего времени эти прогулы не отражал, получая ежемесячно заработную плату в полном объеме», — сообщили в ведомстве. Ущерб предприятию составил более полутора миллионов рублей. Следователи завершили сбор доказательств и направили дело в суд для дальнейшего рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начальник отделения госкорпорации прогуливал работу, получая за это деньги. В тот момент сумма ущерба составляла более двух миллионов рублей.