В ХМАО будут судить начальника отделения госкорпорации за оплаченные прогулы

В ХМАО направлено в суд уголовное дело в отношении начальника Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», который систематически прогуливал работу, но при этом получал заработную плату. Его подозревают в мошенничестве и превышении должностными полномочиями, сообщили URA.RU в управлении транспортной полиции УрФО.
«В период с января 2021 года по май 2023 года 59-летний ранее не судимый мужчина неоднократно уклонялся от исполнения своих непосредственных обязанностей. Отсутствовал на рабочем месте, при этом в табеле учета рабочего времени эти прогулы не отражал, получая ежемесячно заработную плату в полном объеме», — сообщили в ведомстве.
Ущерб предприятию составил более полутора миллионов рублей. Следователи завершили сбор доказательств и направили дело в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начальник отделения госкорпорации прогуливал работу, получая за это деньги. В тот момент сумма ущерба составляла более двух миллионов рублей.
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