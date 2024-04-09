09 апреля 2024

В ХМАО будут судить начальника отделения госкорпорации за оплаченные прогулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб за прогулы оценили в 1,6 млн рублей Фото:

В ХМАО направлено в суд уголовное дело в отношении начальника Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», который систематически прогуливал работу, но при этом получал заработную плату. Его подозревают в мошенничестве и превышении должностными полномочиями, сообщили URA.RU в управлении транспортной полиции УрФО.

«В период с января 2021 года по май 2023 года 59-летний ранее не судимый мужчина неоднократно уклонялся от исполнения своих непосредственных обязанностей. Отсутствовал на рабочем месте, при этом в табеле учета рабочего времени эти прогулы не отражал, получая ежемесячно заработную плату в полном объеме», — сообщили в ведомстве.

Ущерб предприятию составил более полутора миллионов рублей. Следователи завершили сбор доказательств и направили дело в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начальник отделения госкорпорации прогуливал работу, получая за это деньги. В тот момент сумма ущерба составляла более двух миллионов рублей.

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В ХМАО направлено в суд уголовное дело в отношении начальника Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», который систематически прогуливал работу, но при этом получал заработную плату. Его подозревают в мошенничестве и превышении должностными полномочиями, сообщили URA.RU в управлении транспортной полиции УрФО. «В период с января 2021 года по май 2023 года 59-летний ранее не судимый мужчина неоднократно уклонялся от исполнения своих непосредственных обязанностей. Отсутствовал на рабочем месте, при этом в табеле учета рабочего времени эти прогулы не отражал, получая ежемесячно заработную плату в полном объеме», — сообщили в ведомстве. Ущерб предприятию составил более полутора миллионов рублей. Следователи завершили сбор доказательств и направили дело в суд для дальнейшего рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начальник отделения госкорпорации прогуливал работу, получая за это деньги. В тот момент сумма ущерба составляла более двух миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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