Какие подарки вручат победителям викторины «Опорный край» в Свердловской области

Подведение итогов викторины «Опорный край» состоится 12 апреля

Ранее всем участникам вручили медали к 90-летию Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уже 12 апреля свердловчане узнают, кто именно станет обладателем ценных подарков, которые входят в фонд викторины «Опорный край». Подведение итогов можно посмотреть в прямом эфире «Областного телевидения», на сайте викторины или приехать в Екатеринбург на церемонию в ККТ «Космос». URA.RU решило напомнить, на какие призы могут рассчитывать уральцы.

Мотоцикл «Урал»

В Ирбите победителей дожидаются 20 легендарных уральских мотоциклов в черном цвете. Дизайн выполнен в классическом стиле: элегантные линии, массивные колеса, мягкое сиденье, удобное рулевое управление и надежная тормозная система. Мотоцикл имеет двухцилиндровый силовой двигатель объемом 750 кубических сантиметров и способен развивать мощность до 41 лошадиных сил.

Квартира в новостройке

На жилплощадь могут рассчитывать 45 человек, им достанутся квартиры с чистовой отделкой в домах, которые уже сданы. Три однокомнатных квартиры находятся в Верхней Пышме, остальные — в Екатеринбурге в таких районах, как: Академический, Широкая Речка, Уктус, Вторчермет, Сортировка, Шарташ, Эльмаш, микрорайон Чапаевский и в неназванном районе рядом с лесопарком и искусственным водоемом. Подробнее о том, квартиры какой площадью достанутся счастливчикам, можно узнать здесь.

Автомобиль «Москвич 3»

В списке призов есть 100 кроссоверов. Средняя стоимость такого автомобиля в салоне — два миллиона рублей. «Москвич 3» оснащен полуторалитровым двигателем, который идет в паре с автоматической трансмиссией, 135 лошадиных сил. Просторный салон, место для задних пассажиров — с подлокотниками, USB-смартфонов, мультируль, электролюк.

Еще немного о достоинствах машины: есть передние подушки безопасности, антиблокировочная система ABS+EBD, ассистент экстренного торможения, обогрев зеркал, климат-контроль, багажник-трансформер, задние датчики парковки, круиз-контроль и мультимедиа-центр на приборной панели.

Смартфон

Больше всего в призовом фонде смартфонов — 2000 штук. Марка не уточняется, но известно, что в телефоне есть три профессиональных камеры, ИК-порт, беспроводной адаптер с поддержкой Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, а также реализована поддержка NFC и e-SIM. Смартфон поддерживает широкий набор частот мобильных сетей (в том числе 4G и 5G) и все популярные системы спутниковой навигации.