Общество Где находятся квартиры, которые подарят свердловчанам за участие в «Опорном крае» Победителям викторины вручат квартиры в Верхней Пышме и 9 районах Екатеринбурга 09 апреля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 + После получения квартиры победителю нужно заплатить налоги Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Одним из самых желанных подарков участников викторины «Опорный край» считается квартира. Счастливчиков, которые получат такой ценный приз, определять уже 12 апреля. Всего будет 45 победителей, которым достанутся жилплощади с чистовой отделкой в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В каких именно районах находятся квартиры — в материале URA.RU. Академический одна однокомнатная квартира (39 кв.м) рядом с Преображенским парком;

три однокомнатных квартиры на границе Академического и Широкой речки (28 кв.м) в жилом комплексе комфорт-класса. Широкая Речка три квартиры-студии (28 кв. м). Уктус одна однокомнатная квартира (40 кв.м) в доме с видом на Нижнеисетский пруд;

одна однокомнатная квартира (32 кв.м) с аналогичным видом;

19 квартир-студий (от 22 кв.м до 25 кв.м) в современном квартале с видом на Уктусские горы. Вторчермет одна однокомнатная квартира (36 кв.м) в жилом комплексе на ул. 2-я Новосибирская. Сортировка четыре однокомнатных квартиры (от 31 кв.м до 36 кв.м) рядом с парком «Семь ключей». Шарташ две квартиры-студии (33 кв.м) рядом с трамвайным кольцом «Шарташ» в шаговой доступности от одноименного озера и Шарташского лесопарка. Эльмаш две квартиры-студии (25 кв.м) в доме с закрытым двором рядом с Калиновским лесопарком. Микрорайон Чапаевский две однокомнатных квартиры (36 кв.м) в стильном технологичном жилом комплексе. Рядом с лесопарком в Екатеринбурге три квартиры-студии (от 18,9 кв.м) в микрорайоне, расположенном рядом с лесопарком, искусственным водоемом и удобной транспортной развязкой. Верхняя Пышма три однокомнатных квартиры (35 кв.м) в центре города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Одним из самых желанных подарков участников викторины «Опорный край» считается квартира. Счастливчиков, которые получат такой ценный приз, определять уже 12 апреля. Всего будет 45 победителей, которым достанутся жилплощади с чистовой отделкой в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В каких именно районах находятся квартиры — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям