Список городов ЯНАО с самой дорогой продовольственной корзиной возглавил Салехард. Сумма базовых продуктов питания обойдется жителям столицы Ямала в 8887 тысяч рублей. Агентство URA.RU рассчитало потребительскую корзину для четырех городов округа и составило рейтинг от максимальных цен до минимальных. Данные по ценам предоставлены Тюменьстатом по состоянию на первое апреля 2024 года.
Продуктовая корзина в городе Салехарде.
URA.RU
Стоимость продуктовой корзины в городах Ямала существенно различается. Дороже всего минимальный набор продуктов обойдется жителям столицы Ямала. По данным Тюменьстата, в Салехарде средняя цена продуктовой корзины равна 8887,99 рублям. Здесь самый дорогие ржаной хлеб, овощи, молоко и мясо. Дешевле, чем в других городах округа, только мороженая рыба.
Потребительская корзина в Ноябрьске
URA.RU
Второе место в продуктовом рейтинге занимает Ноябрьск. Стоимость продуктовой корзины здесь дешевле, чем в Салехарде, на 680 рублей. Дороже всего местному покупателю обойдутся пшеничный хлеб, макароны, печенье, сметана, сыры и маргарин. Зато в Ноябрьске дешевые куры, молоко, яйца, сахар.
Продуктовая корзина в Новом Уренгое
URA.RU
Новый Уренгой занимает третье место в рейтинге продуктовых корзин Ямала. Средняя стоимость набора продуктов в газовой столице округа составляет 8130,85 рублей. Из самых дорогих продуктов здесь только творог и сливочное масло, зато гораздо дешевле, чем в других городах округа, можно купить пшеничный хлеб, свинину и говядину, а также сыр, чай и соль.
Продуктовая корзина в Надыме
URA.RU
Дешевле всего минимальный набор продуктов обойдется жителям Надыма. Стоимость продуктовой корзины здесь существенно отличается. Ее стоимость — 7697,25 рублей. По статистике, в Надыме сравнительно недорогие хлеб, макароны, рис, картофель, яблоки, печенье, сметана, масло, капуста, маргарин, мука и сахар.
Ранее сообщалось, что прокуратура ЯНАО в результате проверки возбудила административные дела в отношении индивидуальных предпринимателей Пуровского района (ЯНАО) за нарушение порядка ценообразования. В деятельности двух индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения в осуществлении розничной торговли.
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Список городов ЯНАО с самой дорогой продовольственной корзиной возглавил Салехард. Сумма базовых продуктов питания обойдется жителям столицы Ямала в 8887 тысяч рублей. Агентство URA.RU рассчитало потребительскую корзину для четырех городов округа и составило рейтинг от максимальных цен до минимальных. Данные по ценам предоставлены Тюменьстатом по состоянию на первое апреля 2024 года. Стоимость продуктовой корзины в городах Ямала существенно различается. Дороже всего минимальный набор продуктов обойдется жителям столицы Ямала. По данным Тюменьстата, в Салехарде средняя цена продуктовой корзины равна 8887,99 рублям. Здесь самый дорогие ржаной хлеб, овощи, молоко и мясо. Дешевле, чем в других городах округа, только мороженая рыба. Второе место в продуктовом рейтинге занимает Ноябрьск. Стоимость продуктовой корзины здесь дешевле, чем в Салехарде, на 680 рублей. Дороже всего местному покупателю обойдутся пшеничный хлеб, макароны, печенье, сметана, сыры и маргарин. Зато в Ноябрьске дешевые куры, молоко, яйца, сахар. Новый Уренгой занимает третье место в рейтинге продуктовых корзин Ямала. Средняя стоимость набора продуктов в газовой столице округа составляет 8130,85 рублей. Из самых дорогих продуктов здесь только творог и сливочное масло, зато гораздо дешевле, чем в других городах округа, можно купить пшеничный хлеб, свинину и говядину, а также сыр, чай и соль. Дешевле всего минимальный набор продуктов обойдется жителям Надыма. Стоимость продуктовой корзины здесь существенно отличается. Ее стоимость — 7697,25 рублей. По статистике, в Надыме сравнительно недорогие хлеб, макароны, рис, картофель, яблоки, печенье, сметана, масло, капуста, маргарин, мука и сахар. Ранее сообщалось, что прокуратура ЯНАО в результате проверки возбудила административные дела в отношении индивидуальных предпринимателей Пуровского района (ЯНАО) за нарушение порядка ценообразования. В деятельности двух индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения в осуществлении розничной торговли.