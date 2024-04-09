На «Таганский ряд» нагрянули люди с автоматами в поисках мигрантов. Фото

10 апреля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Силовики проверяют документы у иностранцев Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу В Екатеринбурге 10 апреля силовики с автоматами приехали на территории рынка «Таганский ряд», чтобы найти мигрантов. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «В данном районе („Таганский ряд“) проходят плановые мероприятия по профилактике нарушений миграционного законодательства», — сказали в ведомстве. По словам очевидца, к месту рейда подъехал автобус, возле которого образовалась очередь из иностранцев. На Среднем Урале активно ведут воинский учет бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Для этого силовики проводят рейды на территориях продуктовых рынков, оптовых овощебазах и общежитиях. С начала 2024 года на воинский учет поставили 920 иностранцев, из которых 130 уже отправились служить. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 10 апреля силовики с автоматами приехали на территории рынка «Таганский ряд», чтобы найти мигрантов. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «В данном районе („Таганский ряд“) проходят плановые мероприятия по профилактике нарушений миграционного законодательства», — сказали в ведомстве. По словам очевидца, к месту рейда подъехал автобус, возле которого образовалась очередь из иностранцев. На Среднем Урале активно ведут воинский учет бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Для этого силовики проводят рейды на территориях продуктовых рынков, оптовых овощебазах и общежитиях. С начала 2024 года на воинский учет поставили 920 иностранцев, из которых 130 уже отправились служить.