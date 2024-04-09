09 апреля 2024

На «Таганский ряд» нагрянули люди с автоматами в поисках мигрантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проверяют документы у иностранцев
Силовики проверяют документы у иностранцев Фото:

В Екатеринбурге 10 апреля силовики с автоматами приехали на территории рынка «Таганский ряд», чтобы найти мигрантов. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«В данном районе („Таганский ряд“) проходят плановые мероприятия по профилактике нарушений миграционного законодательства», — сказали в ведомстве. По словам очевидца, к месту рейда подъехал автобус, возле которого образовалась очередь из иностранцев.

На Среднем Урале активно ведут воинский учет бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Для этого силовики проводят рейды на территориях продуктовых рынков, оптовых овощебазах и общежитиях. С начала 2024 года на воинский учет поставили 920 иностранцев, из которых 130 уже отправились служить.

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В Екатеринбурге 10 апреля силовики с автоматами приехали на территории рынка «Таганский ряд», чтобы найти мигрантов. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «В данном районе („Таганский ряд“) проходят плановые мероприятия по профилактике нарушений миграционного законодательства», — сказали в ведомстве. По словам очевидца, к месту рейда подъехал автобус, возле которого образовалась очередь из иностранцев. На Среднем Урале активно ведут воинский учет бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Для этого силовики проводят рейды на территориях продуктовых рынков, оптовых овощебазах и общежитиях. С начала 2024 года на воинский учет поставили 920 иностранцев, из которых 130 уже отправились служить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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