В Свердловской области более 900 бывших мигрантов поставили на воинский учет

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Порядка 130 бывших мигрантов уже отправились на службу Фото:

В Свердловской области с начала 2024 года поставили на воинский учет более 920 бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО.

«Всего же удалось поставить на воинский учет свыше 920 человек, недавно получивших гражданство России, из которых свыше 130 уже убыли для прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ как по призыву, так и по контракту», — сказано в сообщении. Мероприятия проходили в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Богдановиче и Сухом Логе.

Чаще всего рейды проводили на территориях продуктовых рынков, оптовых овощебазах и общежитиях. Работа проводится военными следователями по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

В Екатеринбурге с начала года военные следователи выявили 670 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет. Подобные рейды будут продолжаться. Один из мобильных пунктов по выдаче повесток поставили в здании ГИБДД на Чкалова,1 из-за толп мигрантов, которые пытаются поменять национальные права на российские.

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В Свердловской области с начала 2024 года поставили на воинский учет более 920 бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО. «Всего же удалось поставить на воинский учет свыше 920 человек, недавно получивших гражданство России, из которых свыше 130 уже убыли для прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ как по призыву, так и по контракту», — сказано в сообщении. Мероприятия проходили в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Богдановиче и Сухом Логе. Чаще всего рейды проводили на территориях продуктовых рынков, оптовых овощебазах и общежитиях. Работа проводится военными следователями по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. В Екатеринбурге с начала года военные следователи выявили 670 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет. Подобные рейды будут продолжаться. Один из мобильных пунктов по выдаче повесток поставили в здании ГИБДД на Чкалова,1 из-за толп мигрантов, которые пытаются поменять национальные права на российские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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