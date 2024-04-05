В Свердловской области более 900 бывших мигрантов поставили на воинский учет

Порядка 130 бывших мигрантов уже отправились на службу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области с начала 2024 года поставили на воинский учет более 920 бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО.

«Всего же удалось поставить на воинский учет свыше 920 человек, недавно получивших гражданство России, из которых свыше 130 уже убыли для прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ как по призыву, так и по контракту», — сказано в сообщении. Мероприятия проходили в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Богдановиче и Сухом Логе.

Чаще всего рейды проводили на территориях продуктовых рынков, оптовых овощебазах и общежитиях. Работа проводится военными следователями по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

В Екатеринбурге с начала года военные следователи выявили 670 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет. Подобные рейды будут продолжаться. Один из мобильных пунктов по выдаче повесток поставили в здании ГИБДД на Чкалова,1 из-за толп мигрантов, которые пытаются поменять национальные права на российские.