Топ-5 популярных вакансий для подработки школьников в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе подростки активно ищут подработку в летнее время. Самыми популярными вакансиями среди школьников оказались курьер, сборщик заказов и сотрудник пункта выдачи. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы Supejob.
«О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил каждый четвертый родитель в ЯНАО. Судя по комментариям, самыми популярными позициями для подработок у школьников 14—17 лет являются курьер, сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи, официант и помощник вожатого или тренера», — поделились результатами исследования Superjob.
Однако, ямальские работодатели охотно берут школьников на такие должности, как оператор кол-центра, специалист отдела по работе с клиентами и промоутер. В регионе специалисты без опыта могут получать от 120 тысяч рублей. Северянам предлагаются вакансии торгового представителя, консультанта автосервиса и монтажника натяжных потолков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Ямало-Ненецком автономном округе подростки активно ищут подработку в летнее время. Самыми популярными вакансиями среди школьников оказались курьер, сборщик заказов и сотрудник пункта выдачи. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы Supejob. «О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил каждый четвертый родитель в ЯНАО. Судя по комментариям, самыми популярными позициями для подработок у школьников 14—17 лет являются курьер, сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи, официант и помощник вожатого или тренера», — поделились результатами исследования Superjob. Однако, ямальские работодатели охотно берут школьников на такие должности, как оператор кол-центра, специалист отдела по работе с клиентами и промоутер. В регионе специалисты без опыта могут получать от 120 тысяч рублей. Северянам предлагаются вакансии торгового представителя, консультанта автосервиса и монтажника натяжных потолков.