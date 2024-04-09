09 апреля 2024

Топ-5 популярных вакансий для подработки школьников в ЯНАО

Superjob: на Ямале подростки активно ищут подработку на летние каникулы
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале родители школьников сообщили, что их дети будут подрабатывать в летнее время Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе подростки активно ищут подработку в летнее время. Самыми популярными вакансиями среди школьников оказались курьер, сборщик заказов и сотрудник пункта выдачи. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы Supejob.

«О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил каждый четвертый родитель в ЯНАО. Судя по комментариям, самыми популярными позициями для подработок у школьников 14—17 лет являются курьер, сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи, официант и помощник вожатого или тренера», — поделились результатами исследования Superjob.

Однако, ямальские работодатели охотно берут школьников на такие должности, как оператор кол-центра, специалист отдела по работе с клиентами и промоутер. В регионе специалисты без опыта могут получать от 120 тысяч рублей. Северянам предлагаются вакансии торгового представителя, консультанта автосервиса и монтажника натяжных потолков.

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В Ямало-Ненецком автономном округе подростки активно ищут подработку в летнее время. Самыми популярными вакансиями среди школьников оказались курьер, сборщик заказов и сотрудник пункта выдачи. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы Supejob. «О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил каждый четвертый родитель в ЯНАО. Судя по комментариям, самыми популярными позициями для подработок у школьников 14—17 лет являются курьер, сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи, официант и помощник вожатого или тренера», — поделились результатами исследования Superjob. Однако, ямальские работодатели охотно берут школьников на такие должности, как оператор кол-центра, специалист отдела по работе с клиентами и промоутер. В регионе специалисты без опыта могут получать от 120 тысяч рублей. Северянам предлагаются вакансии торгового представителя, консультанта автосервиса и монтажника натяжных потолков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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