Топ-5 популярных вакансий для подработки школьников в ЯНАО

Superjob: на Ямале подростки активно ищут подработку на летние каникулы

10 апреля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

На Ямале родители школьников сообщили, что их дети будут подрабатывать в летнее время Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе подростки активно ищут подработку в летнее время. Самыми популярными вакансиями среди школьников оказались курьер, сборщик заказов и сотрудник пункта выдачи. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы Supejob. «О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил каждый четвертый родитель в ЯНАО. Судя по комментариям, самыми популярными позициями для подработок у школьников 14—17 лет являются курьер, сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи, официант и помощник вожатого или тренера», — поделились результатами исследования Superjob. Однако, ямальские работодатели охотно берут школьников на такие должности, как оператор кол-центра, специалист отдела по работе с клиентами и промоутер. В регионе специалисты без опыта могут получать от 120 тысяч рублей. Северянам предлагаются вакансии торгового представителя, консультанта автосервиса и монтажника натяжных потолков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе подростки активно ищут подработку в летнее время. Самыми популярными вакансиями среди школьников оказались курьер, сборщик заказов и сотрудник пункта выдачи. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы Supejob. «О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил каждый четвертый родитель в ЯНАО. Судя по комментариям, самыми популярными позициями для подработок у школьников 14—17 лет являются курьер, сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи, официант и помощник вожатого или тренера», — поделились результатами исследования Superjob. Однако, ямальские работодатели охотно берут школьников на такие должности, как оператор кол-центра, специалист отдела по работе с клиентами и промоутер. В регионе специалисты без опыта могут получать от 120 тысяч рублей. Северянам предлагаются вакансии торгового представителя, консультанта автосервиса и монтажника натяжных потолков.