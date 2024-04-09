Победитель лучшего видео о Ямале получит 1,5 млн рублей

10 апреля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Победителей ждет премия от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центр развития туризма на Полярном Урале при поддержке правительства ЯНАО организует всероссийский конкурс на лучшее видео об округе. Информация об этом размещена пресс-службой правительства ЯНАО на официальном сайте. «Конкурс „Покажи Ямал “ стартует 15 мая. Лучшие работы в каждой из номинаций будут отмечены денежными премиями в размерах от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Участником конкурса может стать любой житель страны старше 14 лет», — говорится в сообщении. Конкурс будет проводиться с целью повышения туристического привлекательности региона и с целью привлечения внимания как профессионалов, так и любителей создания видеоконтента. Работы планируется принимать в трех номинациях: «Ямал летний», «Ямал зимний» и «Ямал документальный». Участники смогут продемонстрировать свои видеоматериалы о культурных и природных достопримечательностях, туристических «магнитах», показать красоту и уникальность региона. Ранее URA.RU сообщало о том, что 100 ямальских соцпроектов участвуют в международной премии «#МыВместе». В этом сезоне конкурс проходит на сайте проекта до третьего июня 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центр развития туризма на Полярном Урале при поддержке правительства ЯНАО организует всероссийский конкурс на лучшее видео об округе. Информация об этом размещена пресс-службой правительства ЯНАО на официальном сайте. «Конкурс „Покажи Ямал “ стартует 15 мая. Лучшие работы в каждой из номинаций будут отмечены денежными премиями в размерах от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Участником конкурса может стать любой житель страны старше 14 лет», — говорится в сообщении. Конкурс будет проводиться с целью повышения туристического привлекательности региона и с целью привлечения внимания как профессионалов, так и любителей создания видеоконтента. Работы планируется принимать в трех номинациях: «Ямал летний», «Ямал зимний» и «Ямал документальный». Участники смогут продемонстрировать свои видеоматериалы о культурных и природных достопримечательностях, туристических «магнитах», показать красоту и уникальность региона. Ранее URA.RU сообщало о том, что 100 ямальских соцпроектов участвуют в международной премии «#МыВместе». В этом сезоне конкурс проходит на сайте проекта до третьего июня 2024 года.