Тюменские депутаты собрали деньги на коттедж герою РФ

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Тюменская областная дума. Тюмень, тюменская областная дума, областная дума, депутаты областной думы, депутаты облдумы
Депутаты тюменского парламента скинулись на дом герою РФ Фото:

Депутаты Тюменской облдумы собрали деньги на коттедж для героя РФ из Тюмени Рустама Сайфуллина. В общей сложности вышло более 3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому бомонду региона.

Тюменским депутатам придется скинуться деньгами на коттедж герою РФ Сайфуллину

«Скидывались по 150-200 тысяч рублей только народные избранники, получающие зарплату в заксобрании. Ответственным за строительство назначили депутата Виктора Рейна. Говорят, он уже привлек знакомых подрядчиков», — сообщают инсайдеры агентства.

В кулуарах депутаты до сих пор выражают негодование из-за решения, принятого руководством парламента. Даже несмотря думские зарплаты в полмиллиона рублей, сумма «взноса» оказалась ощутимой.

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Депутаты Тюменской облдумы собрали деньги на коттедж для героя РФ из Тюмени Рустама Сайфуллина. В общей сложности вышло более 3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому бомонду региона. «Скидывались по 150-200 тысяч рублей только народные избранники, получающие зарплату в заксобрании. Ответственным за строительство назначили депутата Виктора Рейна. Говорят, он уже привлек знакомых подрядчиков», — сообщают инсайдеры агентства. В кулуарах депутаты до сих пор выражают негодование из-за решения, принятого руководством парламента. Даже несмотря думские зарплаты в полмиллиона рублей, сумма «взноса» оказалась ощутимой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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