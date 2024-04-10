Тюменские депутаты собрали деньги на коттедж герою РФ

Депутаты Тюменской облдумы собрали деньги на коттедж для героя РФ из Тюмени Рустама Сайфуллина. В общей сложности вышло более 3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому бомонду региона.
«Скидывались по 150-200 тысяч рублей только народные избранники, получающие зарплату в заксобрании. Ответственным за строительство назначили депутата Виктора Рейна. Говорят, он уже привлек знакомых подрядчиков», — сообщают инсайдеры агентства.
В кулуарах депутаты до сих пор выражают негодование из-за решения, принятого руководством парламента. Даже несмотря думские зарплаты в полмиллиона рублей, сумма «взноса» оказалась ощутимой.
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Депутаты Тюменской облдумы собрали деньги на коттедж для героя РФ из Тюмени Рустама Сайфуллина. В общей сложности вышло более 3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому бомонду региона. «Скидывались по 150-200 тысяч рублей только народные избранники, получающие зарплату в заксобрании. Ответственным за строительство назначили депутата Виктора Рейна. Говорят, он уже привлек знакомых подрядчиков», — сообщают инсайдеры агентства. В кулуарах депутаты до сих пор выражают негодование из-за решения, принятого руководством парламента. Даже несмотря думские зарплаты в полмиллиона рублей, сумма «взноса» оказалась ощутимой.