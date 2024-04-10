Тюменские депутаты собрали деньги на коттедж герою РФ

10 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Депутаты тюменского парламента скинулись на дом герою РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты Тюменской облдумы собрали деньги на коттедж для героя РФ из Тюмени Рустама Сайфуллина. В общей сложности вышло более 3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому бомонду региона. Тюменским депутатам придется скинуться деньгами на коттедж герою РФ Сайфуллину «Скидывались по 150-200 тысяч рублей только народные избранники, получающие зарплату в заксобрании. Ответственным за строительство назначили депутата Виктора Рейна. Говорят, он уже привлек знакомых подрядчиков», — сообщают инсайдеры агентства. В кулуарах депутаты до сих пор выражают негодование из-за решения, принятого руководством парламента. Даже несмотря думские зарплаты в полмиллиона рублей, сумма «взноса» оказалась ощутимой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Тюменской облдумы собрали деньги на коттедж для героя РФ из Тюмени Рустама Сайфуллина. В общей сложности вышло более 3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическому бомонду региона. «Скидывались по 150-200 тысяч рублей только народные избранники, получающие зарплату в заксобрании. Ответственным за строительство назначили депутата Виктора Рейна. Говорят, он уже привлек знакомых подрядчиков», — сообщают инсайдеры агентства. В кулуарах депутаты до сих пор выражают негодование из-за решения, принятого руководством парламента. Даже несмотря думские зарплаты в полмиллиона рублей, сумма «взноса» оказалась ощутимой.