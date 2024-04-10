Экс-главу пермского «Мемориала»* арестовали заочно

Ленинский районный суд решил заочно арестовать бывшего главу пермского «Мемориала»* Роберта Латыпова**. Его обвиняют в попытке контрабанды документов.
«По версии следствия Роберт Латыпов** и Александр Чернышов попытались вывезти в Германию документы ликвидированной организации пермского „Мемориала“*», — пишет telegram-канал «Звезда|Пермь». Уточняется, что сейчас Латыпов находится за границей.
Ранее стало известно, что суд вынес приговор правозащитнику Александру Чернышову. Его обвинили за попытку контрабанды и приговорили к трем годам лишения свободы условно.
*«Мемориал» — общество признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано.
**Роберт Латыпов — признан Минюстом РФ иноагентом.
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Ленинский районный суд решил заочно арестовать бывшего главу пермского «Мемориала»* Роберта Латыпова**. Его обвиняют в попытке контрабанды документов. «По версии следствия Роберт Латыпов** и Александр Чернышов попытались вывезти в Германию документы ликвидированной организации пермского „Мемориала“*», — пишет telegram-канал «Звезда|Пермь». Уточняется, что сейчас Латыпов находится за границей. Ранее стало известно, что суд вынес приговор правозащитнику Александру Чернышову. Его обвинили за попытку контрабанды и приговорили к трем годам лишения свободы условно. *«Мемориал» — общество признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано. **Роберт Латыпов — признан Минюстом РФ иноагентом.