Экс-главу пермского «Мемориала»* арестовали заочно

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Дело рассматривали в Ленинском районном суде Перми Фото:

Ленинский районный суд решил заочно арестовать бывшего главу пермского «Мемориала»* Роберта Латыпова**. Его обвиняют в попытке контрабанды документов.

«По версии следствия Роберт Латыпов** и Александр Чернышов попытались вывезти в Германию документы ликвидированной организации пермского „Мемориала“*», — пишет telegram-канал «Звезда|Пермь». Уточняется, что сейчас Латыпов находится за границей.

Ранее стало известно, что суд вынес приговор правозащитнику Александру Чернышову. Его обвинили за попытку контрабанды и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

*«Мемориал» — общество признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано.

**Роберт Латыпов — признан Минюстом РФ иноагентом.

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Ленинский районный суд решил заочно арестовать бывшего главу пермского «Мемориала»* Роберта Латыпова**. Его обвиняют в попытке контрабанды документов. «По версии следствия Роберт Латыпов** и Александр Чернышов попытались вывезти в Германию документы ликвидированной организации пермского „Мемориала“*», — пишет telegram-канал «Звезда|Пермь». Уточняется, что сейчас Латыпов находится за границей. Ранее стало известно, что суд вынес приговор правозащитнику Александру Чернышову. Его обвинили за попытку контрабанды и приговорили к трем годам лишения свободы условно. *«Мемориал» — общество признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано. **Роберт Латыпов — признан Минюстом РФ иноагентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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