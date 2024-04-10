Экс-главу пермского «Мемориала»* арестовали заочно

10 апреля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Дело рассматривали в Ленинском районном суде Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский районный суд решил заочно арестовать бывшего главу пермского «Мемориала»* Роберта Латыпова**. Его обвиняют в попытке контрабанды документов. «По версии следствия Роберт Латыпов** и Александр Чернышов попытались вывезти в Германию документы ликвидированной организации пермского „Мемориала“*», — пишет telegram-канал «Звезда|Пермь». Уточняется, что сейчас Латыпов находится за границей. Ранее стало известно, что суд вынес приговор правозащитнику Александру Чернышову. Его обвинили за попытку контрабанды и приговорили к трем годам лишения свободы условно. *«Мемориал» — общество признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано. **Роберт Латыпов — признан Минюстом РФ иноагентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд решил заочно арестовать бывшего главу пермского «Мемориала»* Роберта Латыпова**. Его обвиняют в попытке контрабанды документов. «По версии следствия Роберт Латыпов** и Александр Чернышов попытались вывезти в Германию документы ликвидированной организации пермского „Мемориала“*», — пишет telegram-канал «Звезда|Пермь». Уточняется, что сейчас Латыпов находится за границей. Ранее стало известно, что суд вынес приговор правозащитнику Александру Чернышову. Его обвинили за попытку контрабанды и приговорили к трем годам лишения свободы условно. *«Мемориал» — общество признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано. **Роберт Латыпов — признан Минюстом РФ иноагентом.