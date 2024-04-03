В Перми суд вынес приговор по делу об архиве «Мемориала»*

Пермский правозащитник Александр Чернышов получил условный срок за контрабанду

04 апреля 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Александр Чернышов получил условный срок и был освобожден из-под стражи в зале суда Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Индустриальный суд Перми вынес приговор председателю Центра исторической памяти Александру Чернышову. За попытку вывезти из России архив пермского «Мемориала»* он приговорен к условному сроку в три года и освобожден из-под стражи в зале суда, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Чернышова признали виновным в покушении на контрабанду культурных ценностей. Суд приговорил его к трем годам условно», — сообщил журналист агентства. Сам Чернышов вину признал еще в июне 2023 года, заключив досудебное соглашение со следствием. Он дал показания против бывшего главы пермского «Мемориала»* Роберта Латыпова**, который также обвиняется в попытке контрабанды, но, по данным СМИ, находится в Германии. Чернышова задержали в Москве в мае 2023 года, когда пытался вылететь в Турцию, позже его отправили в СИЗО. Тогда по делу о вывозе архива «Мемориала»* сотрудники ФСБ провели обыски у пермских общественников и правозащитников Светланы Маковецкой, Татьяны Марголиной и других. Позже в УСФБ по Пермскому краю сообщили, что возбудили уголовное дело по статье о покушении на контрабанду. *«Мемориал» — общество признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано. **Роберт Латыпов — признан Минюстом РФ иноагентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Индустриальный суд Перми вынес приговор председателю Центра исторической памяти Александру Чернышову. За попытку вывезти из России архив пермского «Мемориала»* он приговорен к условному сроку в три года и освобожден из-под стражи в зале суда, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Чернышова признали виновным в покушении на контрабанду культурных ценностей. Суд приговорил его к трем годам условно», — сообщил журналист агентства. Сам Чернышов вину признал еще в июне 2023 года, заключив досудебное соглашение со следствием. Он дал показания против бывшего главы пермского «Мемориала»* Роберта Латыпова**, который также обвиняется в попытке контрабанды, но, по данным СМИ, находится в Германии. Чернышова задержали в Москве в мае 2023 года, когда пытался вылететь в Турцию, позже его отправили в СИЗО. Тогда по делу о вывозе архива «Мемориала»* сотрудники ФСБ провели обыски у пермских общественников и правозащитников Светланы Маковецкой, Татьяны Марголиной и других. Позже в УСФБ по Пермскому краю сообщили, что возбудили уголовное дело по статье о покушении на контрабанду. *«Мемориал» — общество признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано. **Роберт Латыпов — признан Минюстом РФ иноагентом.