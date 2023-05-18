18 мая 2023

Фигурант дела о пермском «Мемориале»* Латыпов назвал глупыми обвинения УФСБ

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Ранее силовики завели уголовное дело по статье о контрабанде Фото:

Фигурант дела о вывозе архива пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован) Роберт Латыпов назвал обвинения против него и общества глупыми. По словам общественника, бумаги не представляют никакой культурной ценности, как ранее сообщили в УФСБ по Пермскому краю.

«Латыпов заявил, что считает обвинения глупыми, так как бумаги местного „Мемориала“ не представляют никакой культурной ценности, они относятся к делопроизводству. Это протоколы собраний, заседаний правления, официальная переписка, заявки на гранты, отчеты по полученным грантам», — сообщает Properm со ссылкой на слова Латыпова.

Как заявил общественник, после ликвидации ОНК остался большой объем документов, которые нужно было собрать, провести их оценку и отправить часть из них в архив. Документы отправлялись в Москву, где задержали другого фигуранта дела и члена организации Александра Чернышова. По словам Латыпова, Чернышов не имеет отношения к отправке архива в Москву, он занимался только систематизацией документов.

Утром 19 мая стало известно, что сотрудники ФСБ провели обыски у пермских общественников и правозащитников Светланы Маковецкой, Татьяны Марголиной и других. Адвокат Елена Першикова заявила, что обыски связаны с делом о вывозе архива пермского «Мемориала». Позже в УСФБ по Пермскому краю сообщили, что возбудили уголовное дело по статье о покушении на контрабанду. Там заявили, что члены НКО пытались вывезти архивные документы организации в Германию, которые представляют культурную ценность.

* «Мемориал» в России был признан иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда

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Фигурант дела о вывозе архива пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован) Роберт Латыпов назвал обвинения против него и общества глупыми. По словам общественника, бумаги не представляют никакой культурной ценности, как ранее сообщили в УФСБ по Пермскому краю. «Латыпов заявил, что считает обвинения глупыми, так как бумаги местного „Мемориала“ не представляют никакой культурной ценности, они относятся к делопроизводству. Это протоколы собраний, заседаний правления, официальная переписка, заявки на гранты, отчеты по полученным грантам», — сообщает Properm со ссылкой на слова Латыпова. Как заявил общественник, после ликвидации ОНК остался большой объем документов, которые нужно было собрать, провести их оценку и отправить часть из них в архив. Документы отправлялись в Москву, где задержали другого фигуранта дела и члена организации Александра Чернышова. По словам Латыпова, Чернышов не имеет отношения к отправке архива в Москву, он занимался только систематизацией документов. Утром 19 мая стало известно, что сотрудники ФСБ провели обыски у пермских общественников и правозащитников Светланы Маковецкой, Татьяны Марголиной и других. Адвокат Елена Першикова заявила, что обыски связаны с делом о вывозе архива пермского «Мемориала». Позже в УСФБ по Пермскому краю сообщили, что возбудили уголовное дело по статье о покушении на контрабанду. Там заявили, что члены НКО пытались вывезти архивные документы организации в Германию, которые представляют культурную ценность. * «Мемориал» в России был признан иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда
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