Текслер поручил проверить плотины и дамбы в Челябинской области

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Алексей Текслер поручил проверить состояние плотин Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 апреля провел областное совещание с членами правительства и главами муниципалитетов. Текслер дал поручение проверить плотины и дамбы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Министерствам экологии и общественной безопасности региона совместно с главами проанализировать состояние гидротехнических сооружений. Продолжаем держать на контроле ситуацию на юге региона, внимательно смотрим на горнозаводскую часть области. Главы знают, в каких местах наиболее высокие риски. Прошу всех внимательно следить за ситуацией», — поручил Текслер.

Текслер отметил, что ситуация с паводком на юге области стабилизировалась. Начались выплаты пострадавшим жителям. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Он поблагодарил всех, кто помогал справляться с паводком: сотрудников МЧС, коммунальщиков, местные власти, жителей, волонтеров.

Кроме того, в связи с началом пожароопасного сезона губернатор поручил областному министерству сельского хозяйства и главам усилить работу с сельхозпроизводителями, чтобы избежать сезонных палов. В связи с началом дорожного сезона глава региона поблагодарил муниципалитеты, которые уже начали работы. Он подчеркнул, что на этой неделе запускаются асфальтовые заводы.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 апреля провел областное совещание с членами правительства и главами муниципалитетов. Текслер дал поручение проверить плотины и дамбы, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Министерствам экологии и общественной безопасности региона совместно с главами проанализировать состояние гидротехнических сооружений. Продолжаем держать на контроле ситуацию на юге региона, внимательно смотрим на горнозаводскую часть области. Главы знают, в каких местах наиболее высокие риски. Прошу всех внимательно следить за ситуацией», — поручил Текслер. Текслер отметил, что ситуация с паводком на юге области стабилизировалась. Начались выплаты пострадавшим жителям. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Он поблагодарил всех, кто помогал справляться с паводком: сотрудников МЧС, коммунальщиков, местные власти, жителей, волонтеров. Кроме того, в связи с началом пожароопасного сезона губернатор поручил областному министерству сельского хозяйства и главам усилить работу с сельхозпроизводителями, чтобы избежать сезонных палов. В связи с началом дорожного сезона глава региона поблагодарил муниципалитеты, которые уже начали работы. Он подчеркнул, что на этой неделе запускаются асфальтовые заводы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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