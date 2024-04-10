Текслер поручил проверить плотины и дамбы в Челябинской области

10 апреля 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поручил проверить состояние плотин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 апреля провел областное совещание с членами правительства и главами муниципалитетов. Текслер дал поручение проверить плотины и дамбы, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Министерствам экологии и общественной безопасности региона совместно с главами проанализировать состояние гидротехнических сооружений. Продолжаем держать на контроле ситуацию на юге региона, внимательно смотрим на горнозаводскую часть области. Главы знают, в каких местах наиболее высокие риски. Прошу всех внимательно следить за ситуацией», — поручил Текслер. Текслер отметил, что ситуация с паводком на юге области стабилизировалась. Начались выплаты пострадавшим жителям. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Он поблагодарил всех, кто помогал справляться с паводком: сотрудников МЧС, коммунальщиков, местные власти, жителей, волонтеров. Кроме того, в связи с началом пожароопасного сезона губернатор поручил областному министерству сельского хозяйства и главам усилить работу с сельхозпроизводителями, чтобы избежать сезонных палов. В связи с началом дорожного сезона глава региона поблагодарил муниципалитеты, которые уже начали работы. Он подчеркнул, что на этой неделе запускаются асфальтовые заводы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 апреля провел областное совещание с членами правительства и главами муниципалитетов. Текслер дал поручение проверить плотины и дамбы, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Министерствам экологии и общественной безопасности региона совместно с главами проанализировать состояние гидротехнических сооружений. Продолжаем держать на контроле ситуацию на юге региона, внимательно смотрим на горнозаводскую часть области. Главы знают, в каких местах наиболее высокие риски. Прошу всех внимательно следить за ситуацией», — поручил Текслер. Текслер отметил, что ситуация с паводком на юге области стабилизировалась. Начались выплаты пострадавшим жителям. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Он поблагодарил всех, кто помогал справляться с паводком: сотрудников МЧС, коммунальщиков, местные власти, жителей, волонтеров. Кроме того, в связи с началом пожароопасного сезона губернатор поручил областному министерству сельского хозяйства и главам усилить работу с сельхозпроизводителями, чтобы избежать сезонных палов. В связи с началом дорожного сезона глава региона поблагодарил муниципалитеты, которые уже начали работы. Он подчеркнул, что на этой неделе запускаются асфальтовые заводы.