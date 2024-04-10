Казахстан и Челябинск сократили сброс воды в реки Курганской области

Водохранилища Казахстана и Челябинской области сокращают сброс воды на Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Водохранилища в Казахстане и в Челябинской области значительно снизили объемы сброса воды в реки, которые протекают по территории Курганской области. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в эфире федерального телеканала.

«Прибытие воды со стороны Казахстана идет по двум водоносным источникам. Это река Уй, она идет через Челябинскую область. Там сброс осуществляет Троицкое водохранилище. Объем сбросов 1,1 тыс. кубометров в секунду снизился до 400 метров в секунду», — сказал Шумков телеканалу «Россия 24».

В два раза снизился сброс воды через Каратомарское водохранилище в Республике Казахстан. В пик там был показатель 3,3 тыс. кубических метров в секунду, а сейчас 1,6 тыс. кубических метров в секунду. В Курганской области большую воду уже встретили Целинный и Звериноголовский округа. Там проводится эвакуация жителей нескольких поселков, подтоплены дома. Вода вышла в пойму. Власти рассчитывают, что пойма примет часть волны, которая идет на Курган. Однако в городе подготовка идет к худшему сценарию паводка. В Кургане прогнозируется рекордный за последние тридцать лет подъем воды.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился за помощью к властям ЯНАО для борьбы с паводками. Округ отправил 35 спасателей из отряда «Ямалспас».