На рынке возводимого жилья в ЯНАО лидирует девелопер из Чечни

Всего на Ямале работают 16 застройщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале определены топ-5 девелоперов по объему вводимого жилья. В списке застройщиков, представленном Минстроем РФ, пять компаний, наиболее заметных на рынке вводимого жилья в ЯНАО. Агентство URA.RU проанализировало данные единой информационной системы Дом.РФ.

Специализированный застройщик ООО «Гор-Строй» лидирует в ЯНАО по объемам текущего строительства. Девелопер зарегистрирован в Чеченской Республике, возводит три многоквартирных дома в Новом Уренгое и один в Салехарде. Это 25 тысяч кв. м. Доля застройщика на региональном рынке составляет 11,89%.

Вторую строчку занимает группа компаний из Салехарда ООО «Урал-Регион ЛС». Объем текущего строительства — 20 тысяч кв. м, что соответствует 9,41% доли от рынка округа. Девелопер намерен возвести три многоквартирных дома в столице Ямала.

ООО «СЗ Стройком» возводит 12 домов на 16 тысяч кв. м, в том числе несколько многоквартирников на улицах Обдорской, трехэтажные дома на улице Геологов в Салехарде. Компания занимает третье место по объемам текущего строительства. Доля в ЯНАО — 7,65%.

На четвертом месте — группа компаний из Нового Уренгоя «Универсальные Домостроительные Системы Девелопмент». Застройщик уже сдал квартиры в жилых комплексах «Стерхи» и «Твой». Сейчас возводятся еще четыре дома. Объем — 15 тысяч кв. м. Доля на региональном рынке — 7,15%.

Последнюю строчку рейтинга заняла группа компаний «Ямальская ИСК». В газовой столице округа девелопер застраивает микрорайон Созидателей. В этом году компания планирует сдать пять домов, или 14 тысяч кв. м жилья.

Всего на Ямале работают 16 застройщиков. Общие объемы строительства составляют 210 тысяч кв. м. В текущем и следующем годах девелоперы построят на Ямале 58 жилых домов на четыре тысячи квартир.

Всего на Ямале работают 16 застройщиков. Общие объемы строительства составляют 210 тысяч кв. м. URA.RU

Ранее сообщалось, что ямальские депутаты намерены разрешить использование средств материнского капитала для реконструкции домов блокированной застройки — таунхаусов и дуплексов. И тем самым привести региональное законодательство в соответствии с федеральным.