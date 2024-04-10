Где забирать подарок после победы в свердловской викторине «Опорный край»

Свердловчане смогут забрать подарки от «Опорного края» в благотворительном фонде
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Екатеринбург, 90 лет свердловской области, викторина опорный край
Номера победителей можно будет посмотреть на сайте викторины после 12 апреля Фото:

Победители викторины «Опорный край» смогут забрать подарки в Свердловском областном благотворительном фонде. Но, как ранее озвучивали организаторы, за мотоциклом придется ехать в Ирбит.

Забрать подарки можно до 12 июля 2024 года включительно, объяснили URA.RU в оргкомитете. После презенты, за которыми не явятся победители, переведут на баланс благотворительного фонда. Затем попечительский совет будет самостоятельно решать, как дальше распорядиться ненужными призами.

Счастливчиков определят 12 апреля в прямом эфире телеканала ОТВ, после этого информация о победителях появится на сайте «Опорного края». Среди ценных подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Выдают ли подарки, если нет карточки с кодом, какой налог придется платить, можно ли отказаться от приза — в материале URA.RU.

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Победители викторины «Опорный край» смогут забрать подарки в Свердловском областном благотворительном фонде. Но, как ранее озвучивали организаторы, за мотоциклом придется ехать в Ирбит. Забрать подарки можно до 12 июля 2024 года включительно, объяснили URA.RU в оргкомитете. После презенты, за которыми не явятся победители, переведут на баланс благотворительного фонда. Затем попечительский совет будет самостоятельно решать, как дальше распорядиться ненужными призами. Счастливчиков определят 12 апреля в прямом эфире телеканала ОТВ, после этого информация о победителях появится на сайте «Опорного края». Среди ценных подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Выдают ли подарки, если нет карточки с кодом, какой налог придется платить, можно ли отказаться от приза — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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