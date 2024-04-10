Где забирать подарок после победы в свердловской викторине «Опорный край»

Свердловчане смогут забрать подарки от «Опорного края» в благотворительном фонде

10 апреля 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

Номера победителей можно будет посмотреть на сайте викторины после 12 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Победители викторины «Опорный край» смогут забрать подарки в Свердловском областном благотворительном фонде. Но, как ранее озвучивали организаторы, за мотоциклом придется ехать в Ирбит. Забрать подарки можно до 12 июля 2024 года включительно, объяснили URA.RU в оргкомитете. После презенты, за которыми не явятся победители, переведут на баланс благотворительного фонда. Затем попечительский совет будет самостоятельно решать, как дальше распорядиться ненужными призами. Счастливчиков определят 12 апреля в прямом эфире телеканала ОТВ, после этого информация о победителях появится на сайте «Опорного края». Среди ценных подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Выдают ли подарки, если нет карточки с кодом, какой налог придется платить, можно ли отказаться от приза — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победители викторины «Опорный край» смогут забрать подарки в Свердловском областном благотворительном фонде. Но, как ранее озвучивали организаторы, за мотоциклом придется ехать в Ирбит. Забрать подарки можно до 12 июля 2024 года включительно, объяснили URA.RU в оргкомитете. После презенты, за которыми не явятся победители, переведут на баланс благотворительного фонда. Затем попечительский совет будет самостоятельно решать, как дальше распорядиться ненужными призами. Счастливчиков определят 12 апреля в прямом эфире телеканала ОТВ, после этого информация о победителях появится на сайте «Опорного края». Среди ценных подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Выдают ли подарки, если нет карточки с кодом, какой налог придется платить, можно ли отказаться от приза — в материале URA.RU.