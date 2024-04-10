Пермские ученые придумали, как ускорить заживление ран

Ученые Пермского Политеха разработали программу, которая помогает предсказывать поведение клеток при различных условиях и воздействиях. Данная математическая модель позволяет подробно воспроизводить клеточное деление. Благодаря этому есть возможность моделировать миграцию клеток, заживление ран и развитие злокачественных образований.
«Наша модель учитывает важные процессы реального эпителия. Кроме механических взаимодействий клеток в системе мы вводим обмен химическими сигналами, что позволяет проследить полную историю всех изменений каждой клетки. Их общее число ограничивается только вычислительными мощностями компьютера», — передает пресс-служба вуза слова научного сотрудника кафедры прикладной физики ПНИПУ Ивана Краснякова.
С помощью данной модели возможно разрабатывать стратегии лечения различных заболеваний. Понимание механизмов развития опухолей и других неблагоприятных процессов приведет к разработке более эффективных способов диагностики и лечения рака. Также программа будет применяться при создании искусственных органов. Конечными пользователями станут исследователи в области биомедицины и фармацевтики, а также специалисты, занимающиеся медицинской диагностикой.
Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха разработали интеллектуальную систему помощи «Техдок менеджер». Она за секунды максимально точно создает по заданным правилам сложную техдокументацию.
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Ученые Пермского Политеха разработали программу, которая помогает предсказывать поведение клеток при различных условиях и воздействиях. Данная математическая модель позволяет подробно воспроизводить клеточное деление. Благодаря этому есть возможность моделировать миграцию клеток, заживление ран и развитие злокачественных образований. «Наша модель учитывает важные процессы реального эпителия. Кроме механических взаимодействий клеток в системе мы вводим обмен химическими сигналами, что позволяет проследить полную историю всех изменений каждой клетки. Их общее число ограничивается только вычислительными мощностями компьютера», — передает пресс-служба вуза слова научного сотрудника кафедры прикладной физики ПНИПУ Ивана Краснякова. С помощью данной модели возможно разрабатывать стратегии лечения различных заболеваний. Понимание механизмов развития опухолей и других неблагоприятных процессов приведет к разработке более эффективных способов диагностики и лечения рака. Также программа будет применяться при создании искусственных органов. Конечными пользователями станут исследователи в области биомедицины и фармацевтики, а также специалисты, занимающиеся медицинской диагностикой. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха разработали интеллектуальную систему помощи «Техдок менеджер». Она за секунды максимально точно создает по заданным правилам сложную техдокументацию.