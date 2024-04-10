Текслер пообещал ужесточить миграционную политику в Челябинской области

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Визит Алексея Текслера. Магнитогорск, мигранты, мигранты, укладка плитки
Алексей Текслер потребюовал ужесточить миграционную политику в регионе Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал ужесточить миграционную политику в регионе. Это заявление он сделал на совещании с главами муниципалитетов 10 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

«Коллеги, мы будем эту работу ужесточать по всем направлениям: и по патентной работе, и по программе переселения соотечественников. Будем увеличивать количество требований», — заявил Текслер главам городов и районов.

По словам губернатора, по программе переселения соотечественников в Челябинскую область смогут приезжать только те, у кого есть высшее образование. До сих пор, чтобы попасть в эту программу, требовалось просто наличие школьного образования.

«Будем в этом смысле ужесточать правила и порядки, коллеги. И глав муниципалитетов, и наши силовые структуры прошу работать в этом направлении», — подвел итог губернатор.

На этом же совещании Текслер потребовал проверить состояние плотин и дамб в регионе. Он также дал поручения в ходе подготовки к противопожарному сезону. Кроме того он отчитал министра дорожного хозяйства региона за проблемы с муниципальным транспортом.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал ужесточить миграционную политику в регионе. Это заявление он сделал на совещании с главами муниципалитетов 10 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. «Коллеги, мы будем эту работу ужесточать по всем направлениям: и по патентной работе, и по программе переселения соотечественников. Будем увеличивать количество требований», — заявил Текслер главам городов и районов. По словам губернатора, по программе переселения соотечественников в Челябинскую область смогут приезжать только те, у кого есть высшее образование. До сих пор, чтобы попасть в эту программу, требовалось просто наличие школьного образования. «Будем в этом смысле ужесточать правила и порядки, коллеги. И глав муниципалитетов, и наши силовые структуры прошу работать в этом направлении», — подвел итог губернатор. На этом же совещании Текслер потребовал проверить состояние плотин и дамб в регионе. Он также дал поручения в ходе подготовки к противопожарному сезону. Кроме того он отчитал министра дорожного хозяйства региона за проблемы с муниципальным транспортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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