Текслер пообещал ужесточить миграционную политику в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал ужесточить миграционную политику в регионе. Это заявление он сделал на совещании с главами муниципалитетов 10 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.
«Коллеги, мы будем эту работу ужесточать по всем направлениям: и по патентной работе, и по программе переселения соотечественников. Будем увеличивать количество требований», — заявил Текслер главам городов и районов.
По словам губернатора, по программе переселения соотечественников в Челябинскую область смогут приезжать только те, у кого есть высшее образование. До сих пор, чтобы попасть в эту программу, требовалось просто наличие школьного образования.
«Будем в этом смысле ужесточать правила и порядки, коллеги. И глав муниципалитетов, и наши силовые структуры прошу работать в этом направлении», — подвел итог губернатор.
На этом же совещании Текслер потребовал проверить состояние плотин и дамб в регионе. Он также дал поручения в ходе подготовки к противопожарному сезону. Кроме того он отчитал министра дорожного хозяйства региона за проблемы с муниципальным транспортом.
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