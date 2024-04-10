Текслер пообещал ужесточить миграционную политику в Челябинской области

10 апреля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер потребюовал ужесточить миграционную политику в регионе Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал ужесточить миграционную политику в регионе. Это заявление он сделал на совещании с главами муниципалитетов 10 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. «Коллеги, мы будем эту работу ужесточать по всем направлениям: и по патентной работе, и по программе переселения соотечественников. Будем увеличивать количество требований», — заявил Текслер главам городов и районов. По словам губернатора, по программе переселения соотечественников в Челябинскую область смогут приезжать только те, у кого есть высшее образование. До сих пор, чтобы попасть в эту программу, требовалось просто наличие школьного образования. «Будем в этом смысле ужесточать правила и порядки, коллеги. И глав муниципалитетов, и наши силовые структуры прошу работать в этом направлении», — подвел итог губернатор. На этом же совещании Текслер потребовал проверить состояние плотин и дамб в регионе. Он также дал поручения в ходе подготовки к противопожарному сезону. Кроме того он отчитал министра дорожного хозяйства региона за проблемы с муниципальным транспортом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал ужесточить миграционную политику в регионе. Это заявление он сделал на совещании с главами муниципалитетов 10 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. «Коллеги, мы будем эту работу ужесточать по всем направлениям: и по патентной работе, и по программе переселения соотечественников. Будем увеличивать количество требований», — заявил Текслер главам городов и районов. По словам губернатора, по программе переселения соотечественников в Челябинскую область смогут приезжать только те, у кого есть высшее образование. До сих пор, чтобы попасть в эту программу, требовалось просто наличие школьного образования. «Будем в этом смысле ужесточать правила и порядки, коллеги. И глав муниципалитетов, и наши силовые структуры прошу работать в этом направлении», — подвел итог губернатор. На этом же совещании Текслер потребовал проверить состояние плотин и дамб в регионе. Он также дал поручения в ходе подготовки к противопожарному сезону. Кроме того он отчитал министра дорожного хозяйства региона за проблемы с муниципальным транспортом.