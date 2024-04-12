12 апреля 2024

Названа причина госпитализации артиста

У артиста Юрия Куклачева зажалась мышца во время выступления
© Служба новостей «URA.RU»
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Творческая встреча в пресс-центре ТАСС с художественным руководителем «Театра кошек» Юрием Куклачёвым. 2 апреля 2024. Москва, куклачев юрий
Юрия Куклачева госпитализировали из-за зажатой мышцы Фото:

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован из-за зажатой во время выступления мышцы. Об этом сообщила его жена Елена.

«У Юрия зажалась мышца во время выступления. Его уже проверили — сейчас все хорошо», — сообщила RT жена Куклачева.

При этом гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что у дрессировщика Юрия Куклачева произошел инфаркт. Однако эта информация предварительная. «По предварительной информации у Юрия Дмитриевича Куклачева случился инфаркт», — написал Запашный в telegrаm-канале.

Юрий Куклачев был госпитализирован во время своего бенефиса «Жемчужная нить жизни». Ему стало плохо сразу после выхода на сцену — артист отмечал свое 75-летие. Мероприятие продолжилось, несмотря на инцидент, и на сцену вышли дети Куклачева. Самого дрессировщика экстренно доставили в больницу, где медперсонал оказал ему первую помощь.

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Народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован из-за зажатой во время выступления мышцы. Об этом сообщила его жена Елена. «У Юрия зажалась мышца во время выступления. Его уже проверили — сейчас все хорошо», — сообщила RT жена Куклачева. При этом гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что у дрессировщика Юрия Куклачева произошел инфаркт. Однако эта информация предварительная. «По предварительной информации у Юрия Дмитриевича Куклачева случился инфаркт», — написал Запашный в telegrаm-канале. Юрий Куклачев был госпитализирован во время своего бенефиса «Жемчужная нить жизни». Ему стало плохо сразу после выхода на сцену — артист отмечал свое 75-летие. Мероприятие продолжилось, несмотря на инцидент, и на сцену вышли дети Куклачева. Самого дрессировщика экстренно доставили в больницу, где медперсонал оказал ему первую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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