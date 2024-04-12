Названа причина госпитализации артиста

У артиста Юрия Куклачева зажалась мышца во время выступления

13 апреля 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Юрия Куклачева госпитализировали из-за зажатой мышцы Фото: Роман Наумов © URA.RU Народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован из-за зажатой во время выступления мышцы. Об этом сообщила его жена Елена. «У Юрия зажалась мышца во время выступления. Его уже проверили — сейчас все хорошо», — сообщила RT жена Куклачева. При этом гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что у дрессировщика Юрия Куклачева произошел инфаркт. Однако эта информация предварительная. «По предварительной информации у Юрия Дмитриевича Куклачева случился инфаркт», — написал Запашный в telegrаm-канале. Юрий Куклачев был госпитализирован во время своего бенефиса «Жемчужная нить жизни». Ему стало плохо сразу после выхода на сцену — артист отмечал свое 75-летие. Мероприятие продолжилось, несмотря на инцидент, и на сцену вышли дети Куклачева. Самого дрессировщика экстренно доставили в больницу, где медперсонал оказал ему первую помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован из-за зажатой во время выступления мышцы. Об этом сообщила его жена Елена. «У Юрия зажалась мышца во время выступления. Его уже проверили — сейчас все хорошо», — сообщила RT жена Куклачева. При этом гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что у дрессировщика Юрия Куклачева произошел инфаркт. Однако эта информация предварительная. «По предварительной информации у Юрия Дмитриевича Куклачева случился инфаркт», — написал Запашный в telegrаm-канале. Юрий Куклачев был госпитализирован во время своего бенефиса «Жемчужная нить жизни». Ему стало плохо сразу после выхода на сцену — артист отмечал свое 75-летие. Мероприятие продолжилось, несмотря на инцидент, и на сцену вышли дети Куклачева. Самого дрессировщика экстренно доставили в больницу, где медперсонал оказал ему первую помощь.