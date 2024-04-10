Bild: Зеленский впервые заговорил о «мирном плане» с участием России

Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил возможность участия РФ в обсуждении «мирного плана» по разрешению ситуации на Украине, при условии утверждения его на конференции в Швейцарии. Об этом он заявил в беседе с немецкой газетой Bild.
«Мы подготовим полноценный план, и, разумеется, некоторые переговорщики… представят [план] российским представителям, но только после того, как мы составим общее мнение», — заявил Зеленский в беседе с Bild. Он подчеркнул свою прежнюю позицию, что по его мнению, Россия «не нужна» на мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии.
В июне в недалеко от города Люцерн в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. На ней примет участие РФ.
Ранее политолог, историк, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и директор Института новейших государств Алексей Мартынов сообщили, что новые переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возможны только в случае признания Киевом новых российских границ. РФ расширила их, освободив новые территории в ходе СВО.
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