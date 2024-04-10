Bild: Зеленский впервые заговорил о «мирном плане» с участием России

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Владимир Зеленский сообщил, что РФ не должна присутствовать на конференции в Швейцарии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил возможность участия РФ в обсуждении «мирного плана» по разрешению ситуации на Украине, при условии утверждения его на конференции в Швейцарии. Об этом он заявил в беседе с немецкой газетой Bild.

«Мы подготовим полноценный план, и, разумеется, некоторые переговорщики… представят [план] российским представителям, но только после того, как мы составим общее мнение», — заявил Зеленский в беседе с Bild. Он подчеркнул свою прежнюю позицию, что по его мнению, Россия «не нужна» на мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии.

В июне в недалеко от города Люцерн в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. На ней примет участие РФ.

Ранее политолог, историк, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и директор Института новейших государств Алексей Мартынов сообщили, что новые переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возможны только в случае признания Киевом новых российских границ. РФ расширила их, освободив новые территории в ходе СВО.

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил возможность участия РФ в обсуждении «мирного плана» по разрешению ситуации на Украине, при условии утверждения его на конференции в Швейцарии. Об этом он заявил в беседе с немецкой газетой Bild. «Мы подготовим полноценный план, и, разумеется, некоторые переговорщики… представят [план] российским представителям, но только после того, как мы составим общее мнение», — заявил Зеленский в беседе с Bild. Он подчеркнул свою прежнюю позицию, что по его мнению, Россия «не нужна» на мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии. В июне в недалеко от города Люцерн в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. На ней примет участие РФ. Ранее политолог, историк, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и директор Института новейших государств Алексей Мартынов сообщили, что новые переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возможны только в случае признания Киевом новых российских границ. РФ расширила их, освободив новые территории в ходе СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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