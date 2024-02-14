Политологи назвали новые условия для мирных переговоров с Украиной

Мартынов: переговоры с Украиной возможны, если Киев признает новую реальность

15 февраля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Границы России с каждым днем отодвигаются в сторону Киева, отметил Павел Данилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новые переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возможны только в случае признания Киевом новых границ России. РФ расширила их, освободив новые территории в ходе СВО. Об этом в беседе с URA.RU рассказали политолог, историк, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Новость по теме Военкор Ткач: на Украине началось обрушение фронта «С каждым днем границы РФ отодвигаются в сторону Киева. Киев нервничает. США нервничают. Ну, а мы, собственно, говорим, что готовы [к новым переговорам с Украиной]. Мы никогда не говорили, что не готовы. Просто нужно учитывать, что со времен Стамбула (переговоры 30 марта 2022 года, — прим. URA.RU) много воды утекло, изменения произошли. В частности, изменения в Конституции РФ. Новые переговоры возможны только с учетом того, что мы освободили, какие земли, в ходе СВО и еще освободим», — объяснил Павел Данилин. По словам Алексея Мартынова, чем дальше Киев будет оттягивать вопрос урегулирования конфликта мирным путем, тем с меньшими территориями выйдет к переговорам. «Россия была готова к этому сразу (к переговорам). СВО на территории соседнего украинского государства — это деятельная попытка прекратить как раз войну на Украине (боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей, начавшиеся в апреле 2014 года, — прим.URA.RU). И когда сегодня министр иностранных дел РФ говорит о том, что Россия готова к заморозке конфликтов в тех существующих реалиях, что сейчас есть, — речь идет о подтверждении „статуса-кво“. Им нужно будет либо согласиться, либо нет. Если согласятся позже, то уже в другом виде. И чем больше проходит времени, тем меньше становится территория украинского государства. Я больше скажу, если бы не такая жесткая деятельная позиция РФ, скорее всего, к сегодняшнему моменту уже никакого государства там бы (на Украине) и не было», — отметил он. Новость по теме В Совбезе объяснили, почему Запад не хочет мира на Украине Директор Института новейших государств добавил, что США с начала СВО (24 февраля 2022 года) продолжает консультироваться с Россией по теме конфликта на Украине. «Консультации, несмотря на беспрецедентно низкий уровень отношений России с США, на определенном уровне не прекращаются и не прекращались ни на минуту. Понятно, что одним из ключевых является вопрос украинского кейса. Что касается переговоров, то любой военный конфликт ими заканчивается. Другой вопрос, что у нас есть свое видение, свои условия. И они с абсолютно бескомпромиссным образом будут выдержаны», — подчеркнул Мартынов. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме заявил, что Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине с учетом законных интересов страны и новых реалий на земле. Однако из-за текущей позиции Запада вариантов для переговоров пока нет. В конце января Минобороны РФ сообщало об освобождении российскими войсками села Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Ранее — населенного пункта Веселое в ДНР. Также в конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении в ДНР Марьинки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возможны только в случае признания Киевом новых границ России. РФ расширила их, освободив новые территории в ходе СВО. Об этом в беседе с URA.RU рассказали политолог, историк, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «С каждым днем границы РФ отодвигаются в сторону Киева. Киев нервничает. США нервничают. Ну, а мы, собственно, говорим, что готовы [к новым переговорам с Украиной]. Мы никогда не говорили, что не готовы. Просто нужно учитывать, что со времен Стамбула (переговоры 30 марта 2022 года, — прим. URA.RU) много воды утекло, изменения произошли. В частности, изменения в Конституции РФ. Новые переговоры возможны только с учетом того, что мы освободили, какие земли, в ходе СВО и еще освободим», — объяснил Павел Данилин. По словам Алексея Мартынова, чем дальше Киев будет оттягивать вопрос урегулирования конфликта мирным путем, тем с меньшими территориями выйдет к переговорам. «Россия была готова к этому сразу (к переговорам). СВО на территории соседнего украинского государства — это деятельная попытка прекратить как раз войну на Украине (боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей, начавшиеся в апреле 2014 года, — прим.URA.RU). И когда сегодня министр иностранных дел РФ говорит о том, что Россия готова к заморозке конфликтов в тех существующих реалиях, что сейчас есть, — речь идет о подтверждении „статуса-кво“. Им нужно будет либо согласиться, либо нет. Если согласятся позже, то уже в другом виде. И чем больше проходит времени, тем меньше становится территория украинского государства. Я больше скажу, если бы не такая жесткая деятельная позиция РФ, скорее всего, к сегодняшнему моменту уже никакого государства там бы (на Украине) и не было», — отметил он. Директор Института новейших государств добавил, что США с начала СВО (24 февраля 2022 года) продолжает консультироваться с Россией по теме конфликта на Украине. «Консультации, несмотря на беспрецедентно низкий уровень отношений России с США, на определенном уровне не прекращаются и не прекращались ни на минуту. Понятно, что одним из ключевых является вопрос украинского кейса. Что касается переговоров, то любой военный конфликт ими заканчивается. Другой вопрос, что у нас есть свое видение, свои условия. И они с абсолютно бескомпромиссным образом будут выдержаны», — подчеркнул Мартынов. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме заявил, что Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине с учетом законных интересов страны и новых реалий на земле. Однако из-за текущей позиции Запада вариантов для переговоров пока нет. В конце января Минобороны РФ сообщало об освобождении российскими войсками села Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Ранее — населенного пункта Веселое в ДНР. Также в конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении в ДНР Марьинки.