09 апреля 2024

Бастрыкин заинтересовался нелегальным хостелом для мигрантов в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Убежище на угольной шахте имени Челюскинцев в Петровском районе. ДНР, Донецк, подвал, убежище, спуск в подвал
Жители боятся возникновения заболеваний из-за нарушения санитарных норм (архивное фото) Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку работающего нелегального хостела для мигрантов в Сургуте. Он находится в подвале многоквартирного дома по улице Генерала Иванова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Речь идет о незаконно организованном в Сургуте хостеле для мигрантов.

В соцсетях сообщалось о работе хостела в подвале многоквартирного дома по улице Генерала Иванова, 5/1. Местные жители опасаются возможного возникновения инфекционных заболеваний из-за нарушения санитарных норм, а также возгораний.

Уточнялось, что полицейские Сургута проверили информацию о мигрантах. Сотрудники выезжали по адресу, однако не застали иностранцев на месте, рассказали URA.RU в пресс-службе ОМВД.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку работающего нелегального хостела для мигрантов в Сургуте. Он находится в подвале многоквартирного дома по улице Генерала Иванова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Речь идет о незаконно организованном в Сургуте хостеле для мигрантов. В соцсетях сообщалось о работе хостела в подвале многоквартирного дома по улице Генерала Иванова, 5/1. Местные жители опасаются возможного возникновения инфекционных заболеваний из-за нарушения санитарных норм, а также возгораний. Уточнялось, что полицейские Сургута проверили информацию о мигрантах. Сотрудники выезжали по адресу, однако не застали иностранцев на месте, рассказали URA.RU в пресс-службе ОМВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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