Бастрыкин заинтересовался нелегальным хостелом для мигрантов в Сургуте

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку работающего нелегального хостела для мигрантов в Сургуте. Он находится в подвале многоквартирного дома по улице Генерала Иванова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Речь идет о незаконно организованном в Сургуте хостеле для мигрантов.
В соцсетях сообщалось о работе хостела в подвале многоквартирного дома по улице Генерала Иванова, 5/1. Местные жители опасаются возможного возникновения инфекционных заболеваний из-за нарушения санитарных норм, а также возгораний.
Уточнялось, что полицейские Сургута проверили информацию о мигрантах. Сотрудники выезжали по адресу, однако не застали иностранцев на месте, рассказали URA.RU в пресс-службе ОМВД.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!