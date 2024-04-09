Общество ЖКХ и Городская среда Бастрыкин заинтересовался нелегальным хостелом для мигрантов в Сургуте 10 апреля 2024 в 23:04 Размер текста - 17 + Жители боятся возникновения заболеваний из-за нарушения санитарных норм (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку работающего нелегального хостела для мигрантов в Сургуте. Он находится в подвале многоквартирного дома по улице Генерала Иванова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Речь идет о незаконно организованном в Сургуте хостеле для мигрантов. В соцсетях сообщалось о работе хостела в подвале многоквартирного дома по улице Генерала Иванова, 5/1. Местные жители опасаются возможного возникновения инфекционных заболеваний из-за нарушения санитарных норм, а также возгораний. Уточнялось, что полицейские Сургута проверили информацию о мигрантах. Сотрудники выезжали по адресу, однако не застали иностранцев на месте, рассказали URA.RU в пресс-службе ОМВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку работающего нелегального хостела для мигрантов в Сургуте. Он находится в подвале многоквартирного дома по улице Генерала Иванова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Речь идет о незаконно организованном в Сургуте хостеле для мигрантов. В соцсетях сообщалось о работе хостела в подвале многоквартирного дома по улице Генерала Иванова, 5/1. Местные жители опасаются возможного возникновения инфекционных заболеваний из-за нарушения санитарных норм, а также возгораний. Уточнялось, что полицейские Сургута проверили информацию о мигрантах. Сотрудники выезжали по адресу, однако не застали иностранцев на месте, рассказали URA.RU в пресс-службе ОМВД. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям