Офицер пресс-центра Минобороны погиб при обстреле журналистов в зоне СВО. Видео

11 апреля 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Офицер погиб вместе со съемочной бригадой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстреле съемочной группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны России Евгений Половодов. Об этом сообщает телеканал «Россия 1». «Половодов вместе со съемочной группой „Вести“ приехал в танковый батальон, расположенный в Серебрянском лесничестве», — сообщают журналисты «Россия 1». Офицер получил смертельное ранение во время атаки ВСУ. Также пострадали два человека из съемочной группы «Вести Луганск». Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, а корреспондент Артем Юндас получил контузию. Пострадавшим журналистам медики оказывают помощь. Следователи СК России будут расследовать факт обстрела журналистов со стороны ВСУ в ЛНР. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что РФ расценивает атаку ВСУ на российских журналистов в ЛНР как очередную преступную акцию, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При обстреле съемочной группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны России Евгений Половодов. Об этом сообщает телеканал «Россия 1». «Половодов вместе со съемочной группой „Вести“ приехал в танковый батальон, расположенный в Серебрянском лесничестве», — сообщают журналисты «Россия 1». Офицер получил смертельное ранение во время атаки ВСУ. Также пострадали два человека из съемочной группы «Вести Луганск». Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, а корреспондент Артем Юндас получил контузию. Пострадавшим журналистам медики оказывают помощь. Следователи СК России будут расследовать факт обстрела журналистов со стороны ВСУ в ЛНР. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что РФ расценивает атаку ВСУ на российских журналистов в ЛНР как очередную преступную акцию, пишет RT.