При обстреле съемочной группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны России Евгений Половодов. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
«Половодов вместе со съемочной группой „Вести“ приехал в танковый батальон, расположенный в Серебрянском лесничестве», — сообщают журналисты «Россия 1». Офицер получил смертельное ранение во время атаки ВСУ.
Также пострадали два человека из съемочной группы «Вести Луганск». Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, а корреспондент Артем Юндас получил контузию. Пострадавшим журналистам медики оказывают помощь.
Следователи СК России будут расследовать факт обстрела журналистов со стороны ВСУ в ЛНР. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что РФ расценивает атаку ВСУ на российских журналистов в ЛНР как очередную преступную акцию, пишет RT.
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