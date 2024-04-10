Участника громкого преступления в «Москва-Сити» задержали в Болгарии

11 апреля 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура РФ добивается экстрадиции Абакарова из Болгарии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Болгарии задержан по запросу России участник преступления в «Москва-Сити». Стрельба произошла в ноябре 2017 года, когда погиб один человек и еще пять были тяжело ранены. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «В Болгарии по российскому запросу задержали Абубакара Абакарова — последнего находившегося в розыске участника стрельбы в башне „Око“ „Москва-Сити“. Он является уроженцем дагестанского села Учкент», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник. Генпрокуратура РФ готовит документы для экстрадиции Абакарова из Болгарии. Но сам процесс выдачи обещает быть длительным и сложным, отмечает издание. Ранее Пресненский районный суд Москвы арестовал обвиняемых по делу о перестрелке в деловом центре «Москва-Сити» Эльдара Хамидова и Магомеда Исмаилова. Перестрелка в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» произошла 17 ноября 2017 года. Охранники попросили водителя убрать неправильно припаркованный автомобиль, мешавший проходу гостей на юбилей бизнесмена Дмитрия Павлова. На эту просьбу из припаркованных рядом машин вышли несколько мужчин, охранявших предпринимателя Гавриила Юшваева. Словесная перепалка закончилась стрельбой в здании башни «Око». В итоге шесть охранников госпитализировали в городские больницы. Один скончался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Болгарии задержан по запросу России участник преступления в «Москва-Сити». Стрельба произошла в ноябре 2017 года, когда погиб один человек и еще пять были тяжело ранены. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «В Болгарии по российскому запросу задержали Абубакара Абакарова — последнего находившегося в розыске участника стрельбы в башне „Око“ „Москва-Сити“. Он является уроженцем дагестанского села Учкент», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник. Генпрокуратура РФ готовит документы для экстрадиции Абакарова из Болгарии. Но сам процесс выдачи обещает быть длительным и сложным, отмечает издание. Ранее Пресненский районный суд Москвы арестовал обвиняемых по делу о перестрелке в деловом центре «Москва-Сити» Эльдара Хамидова и Магомеда Исмаилова. Перестрелка в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» произошла 17 ноября 2017 года. Охранники попросили водителя убрать неправильно припаркованный автомобиль, мешавший проходу гостей на юбилей бизнесмена Дмитрия Павлова. На эту просьбу из припаркованных рядом машин вышли несколько мужчин, охранявших предпринимателя Гавриила Юшваева. Словесная перепалка закончилась стрельбой в здании башни «Око». В итоге шесть охранников госпитализировали в городские больницы. Один скончался.