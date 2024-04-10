Вьетнам начал работать над вступлением в БРИКС

Власти Вьетнам прорабатывают вопросы о присоединении к странам БРИКС, а также формате участия в этом объединении. Об этом заявили в посольстве страны в РФ.
«Насколько мы знаем, официальные позиции по этим вопросам (присоединение Вьетнама к БРИКС — прим. URA.RU) прорабатываются, — сказали в посольстве «Известиям». Однако сообщается, что в посольстве не подтвердили информацию о том, что Вьетнам официально подал заявку на присоединение.
Уточняется, что 7 августа 2023 года министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обнародовала список стран, которые подали заявку в БРИКС. Среди них был и Вьетнам. При этом в диппредставительстве сослались на единственное заявление властей по поводу БРИКС, сделанное в прошлом году.
Официальные заявки на вступление в БРИКС в прошлом году подали 23 страны. Российскую делегацию на нем возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. В списке потенциальных кандидатов вошли страны Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Египет, передает RT.
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