Агропредприятие богатейшего курганца в три раза снизило прибыль

Агрокомплекс «Муза», который принадлежит семье богатейшего курганского агрария Николая Кравченко, в три раза снизил чистую прибыль по итогу работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации.
«Чистая прибыль ОАО «АПО «Муза» за 2022 год: 92 031 000 рублей. Прибыль за 2023 год: 30 187 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Агропредприятие зарегистрировано в Щучанском округе, с. Каясан.
Согласно документации, выручка предприятия выросла с 1 959 214 000 рублей до 1 980 564 000 рублей. Председателем совета директоров акционерного общества является Николай Кравченко, который входит в топ-10 самых богатых бизнесменов Курганской области.
На сайте организации подчеркивается, что агропромышленное объединение «Муза» — это современное высокотехнологичное сельхозпредприятие, оборудованное лучшими образцами отечественной и зарубежной техники. Все это позволяет обрабатывать более 60 тысяч гектаров посевных площадей в Щучанском округе с урожайностью более 30 центнеров с гектара.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в агропредприятие «Муза» по теме публикации. Ответ ожидается.
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Агрокомплекс «Муза», который принадлежит семье богатейшего курганского агрария Николая Кравченко, в три раза снизил чистую прибыль по итогу работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистая прибыль ОАО «АПО «Муза» за 2022 год: 92 031 000 рублей. Прибыль за 2023 год: 30 187 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Агропредприятие зарегистрировано в Щучанском округе, с. Каясан. Согласно документации, выручка предприятия выросла с 1 959 214 000 рублей до 1 980 564 000 рублей. Председателем совета директоров акционерного общества является Николай Кравченко, который входит в топ-10 самых богатых бизнесменов Курганской области. На сайте организации подчеркивается, что агропромышленное объединение «Муза» — это современное высокотехнологичное сельхозпредприятие, оборудованное лучшими образцами отечественной и зарубежной техники. Все это позволяет обрабатывать более 60 тысяч гектаров посевных площадей в Щучанском округе с урожайностью более 30 центнеров с гектара. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в агропредприятие «Муза» по теме публикации. Ответ ожидается.