Свердловчанин, пристававший к девушкам, снова на свободе

11 апреля 2024 в 05:56 Размер текста - 17 +

Мама забрала Гребенкина из спецприемника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дмитрий Гребенкин, который пытался знакомится с девушками в Екатеринбурге, а в случае отказа бросал их на землю или в сугроб, снова на свободе. Об этом сообщает екатеринбургское сетевое издание. «Дмитрия Гребенкина выпустили из спецприемника, где он провел восемь дней за „мелкое хулиганство“. На выходе его ждала мама с водителем на машине с номерами иркутского региона. Игнорируя вопросы нашего корреспондента, они быстро уехали в неизвестном направлении», — сказано в посте в telegram-канале 66.ru.



Полицейские задержали Гребенкина в ночь на 3 апреля в аэропорту Кольцово. Юноша собирался улететь в Москву, где хотел жить один в гостинице. С собой у него в переноске была кошка (ее кличку он наотрез отказался называть журналистам). Как позже выяснилось в суде, у него она была временно. Ее хозяйка — мама парня — Светлана Гребенкина. На процесс она специально прилетела из столицы РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дмитрий Гребенкин, который пытался знакомится с девушками в Екатеринбурге, а в случае отказа бросал их на землю или в сугроб, снова на свободе. Об этом сообщает екатеринбургское сетевое издание. «Дмитрия Гребенкина выпустили из спецприемника, где он провел восемь дней за „мелкое хулиганство“. На выходе его ждала мама с водителем на машине с номерами иркутского региона. Игнорируя вопросы нашего корреспондента, они быстро уехали в неизвестном направлении», — сказано в посте в telegram-канале 66.ru. Полицейские задержали Гребенкина в ночь на 3 апреля в аэропорту Кольцово. Юноша собирался улететь в Москву, где хотел жить один в гостинице. С собой у него в переноске была кошка (ее кличку он наотрез отказался называть журналистам). Как позже выяснилось в суде, у него она была временно. Ее хозяйка — мама парня — Светлана Гребенкина. На процесс она специально прилетела из столицы РФ.