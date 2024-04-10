10 апреля 2024

Свердловчанин, пристававший к девушкам, снова на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по Дмитрию Гребенкину. Екатеринбург, гребенкин дмитрий
Мама забрала Гребенкина из спецприемника Фото:

Дмитрий Гребенкин, который пытался знакомится с девушками в Екатеринбурге, а в случае отказа бросал их на землю или в сугроб, снова на свободе. Об этом сообщает екатеринбургское сетевое издание.

«Дмитрия Гребенкина выпустили из спецприемника, где он провел восемь дней за „мелкое хулиганство“. На выходе его ждала мама с водителем на машине с номерами иркутского региона. Игнорируя вопросы нашего корреспондента, они быстро уехали в неизвестном направлении», — сказано в посте в telegram-канале 66.ru.

Полицейские задержали Гребенкина в ночь на 3 апреля в аэропорту Кольцово. Юноша собирался улететь в Москву, где хотел жить один в гостинице. С собой у него в переноске была кошка (ее кличку он наотрез отказался называть журналистам). Как позже выяснилось в суде, у него она была временно. Ее хозяйка — мама парня — Светлана Гребенкина. На процесс она специально прилетела из столицы РФ.

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Дмитрий Гребенкин, который пытался знакомится с девушками в Екатеринбурге, а в случае отказа бросал их на землю или в сугроб, снова на свободе. Об этом сообщает екатеринбургское сетевое издание. «Дмитрия Гребенкина выпустили из спецприемника, где он провел восемь дней за „мелкое хулиганство“. На выходе его ждала мама с водителем на машине с номерами иркутского региона. Игнорируя вопросы нашего корреспондента, они быстро уехали в неизвестном направлении», — сказано в посте в telegram-канале 66.ru. Полицейские задержали Гребенкина в ночь на 3 апреля в аэропорту Кольцово. Юноша собирался улететь в Москву, где хотел жить один в гостинице. С собой у него в переноске была кошка (ее кличку он наотрез отказался называть журналистам). Как позже выяснилось в суде, у него она была временно. Ее хозяйка — мама парня — Светлана Гребенкина. На процесс она специально прилетела из столицы РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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