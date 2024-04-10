Тюменцев зовут в Египет диагностировать объекты за 200 тысяч рублей

11 апреля 2024 в 07:01 Размер текста - 17 +

Компания предоставляет проживание в жилом поселке АЭС Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменцев приглашают работать вахтовым методом дефектоскопистами в Египет на диагностику объектов и выявления дефектов. Зарплата от 200 тысяч рублей. Информация размещена на сайте «Авито». «Жителей региона зовут работать в Египет. Специалист должен будет заниматься диагностикой объектов, а также их частей на предмет выявления различных дефектов. Нужно подготавливать отчеты по проведенным проверкам. Для этого у работника должно быть наличие действующего квалификационного удостоверения, аттестация по СДАНК, ПНАЭ Г-10-032-92, Г-7-010-89 и опыт работы по специальности», — указано в объявлении. Зарплату предлагают от 200 тысяч рублей. Работодатель обещает оплачиваемую проезд к месту работы и месту отпуска в РФ до Москвы два раза в год. Предоставляется проживание в жилом поселке АЭС. Питание гарантируют трехразовое за счет компании. Тюменцев приглашают работать на чайные плантации, а также на посев овощей в Южную Корею. Допускаются переработки, которые оплачиваются дополнительно. Компания предоставляет хостелы и питание. Работникам готовы платить до 230 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцев приглашают работать вахтовым методом дефектоскопистами в Египет на диагностику объектов и выявления дефектов. Зарплата от 200 тысяч рублей. Информация размещена на сайте «Авито». «Жителей региона зовут работать в Египет. Специалист должен будет заниматься диагностикой объектов, а также их частей на предмет выявления различных дефектов. Нужно подготавливать отчеты по проведенным проверкам. Для этого у работника должно быть наличие действующего квалификационного удостоверения, аттестация по СДАНК, ПНАЭ Г-10-032-92, Г-7-010-89 и опыт работы по специальности», — указано в объявлении. Зарплату предлагают от 200 тысяч рублей. Работодатель обещает оплачиваемую проезд к месту работы и месту отпуска в РФ до Москвы два раза в год. Предоставляется проживание в жилом поселке АЭС. Питание гарантируют трехразовое за счет компании. Тюменцев приглашают работать на чайные плантации, а также на посев овощей в Южную Корею. Допускаются переработки, которые оплачиваются дополнительно. Компания предоставляет хостелы и питание. Работникам готовы платить до 230 тысяч рублей.