10 апреля 2024

Тюменцев зовут в Египет диагностировать объекты за 200 тысяч рублей

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Божественная литургия в храме Архангела Михаила села Новоипатово. Свердловская область, деревня, поселок, деревенская улица, село, жизнь в деревне, деревенская дорога, село новоипатово
Компания предоставляет проживание в жилом поселке АЭС Фото:

Тюменцев приглашают работать вахтовым методом дефектоскопистами в Египет на диагностику объектов и выявления дефектов. Зарплата от 200 тысяч рублей. Информация размещена на сайте «Авито».

«Жителей региона зовут работать в Египет. Специалист должен будет заниматься диагностикой объектов, а также их частей на предмет выявления различных дефектов. Нужно подготавливать отчеты по проведенным проверкам. Для этого у работника должно быть наличие действующего квалификационного удостоверения, аттестация по СДАНК, ПНАЭ Г-10-032-92, Г-7-010-89 и опыт работы по специальности», — указано в объявлении. Зарплату предлагают от 200 тысяч рублей.

Работодатель обещает оплачиваемую проезд к месту работы и месту отпуска в РФ до Москвы два раза в год. Предоставляется проживание в жилом поселке АЭС. Питание гарантируют трехразовое за счет компании.

Тюменцев приглашают работать на чайные плантации, а также на посев овощей в Южную Корею. Допускаются переработки, которые оплачиваются дополнительно. Компания предоставляет хостелы и питание. Работникам готовы платить до 230 тысяч рублей.

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Тюменцев приглашают работать вахтовым методом дефектоскопистами в Египет на диагностику объектов и выявления дефектов. Зарплата от 200 тысяч рублей. Информация размещена на сайте «Авито». «Жителей региона зовут работать в Египет. Специалист должен будет заниматься диагностикой объектов, а также их частей на предмет выявления различных дефектов. Нужно подготавливать отчеты по проведенным проверкам. Для этого у работника должно быть наличие действующего квалификационного удостоверения, аттестация по СДАНК, ПНАЭ Г-10-032-92, Г-7-010-89 и опыт работы по специальности», — указано в объявлении. Зарплату предлагают от 200 тысяч рублей. Работодатель обещает оплачиваемую проезд к месту работы и месту отпуска в РФ до Москвы два раза в год. Предоставляется проживание в жилом поселке АЭС. Питание гарантируют трехразовое за счет компании. Тюменцев приглашают работать на чайные плантации, а также на посев овощей в Южную Корею. Допускаются переработки, которые оплачиваются дополнительно. Компания предоставляет хостелы и питание. Работникам готовы платить до 230 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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