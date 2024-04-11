Польша подняла в небо военную авиацию из-за взрывов на Украине

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Флот США. Самолеты. stock, нато, сша, авиация, ВМФ, истребитель, самолет, авианосец,  stock
Авиация поднята в небо из-за взрывов на Украине Фото:

Польские военные подняли авиацию в небо из-за взрывов в Харькове на Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Польши.

«В воздушном пространстве работают польские и союзные самолеты <…> Сегодня ночью наблюдается интенсивные взрывы на территории Украины», — сообщает командование в соцсети X. Там уточнили, что Польша в данный момент обеспечивает защиту воздушного пространства страны.

Польша и ранее поднимала авиацию в небо из-за конфликта на Украине. Так, 6 апреля военные сообщили, что истребители патрулировали небо из-за «действий России».

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Польские военные подняли авиацию в небо из-за взрывов в Харькове на Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Польши. «В воздушном пространстве работают польские и союзные самолеты <…> Сегодня ночью наблюдается интенсивные взрывы на территории Украины», — сообщает командование в соцсети X. Там уточнили, что Польша в данный момент обеспечивает защиту воздушного пространства страны. Польша и ранее поднимала авиацию в небо из-за конфликта на Украине. Так, 6 апреля военные сообщили, что истребители патрулировали небо из-за «действий России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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