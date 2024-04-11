Польша подняла в небо военную авиацию из-за взрывов на Украине

Авиация поднята в небо из-за взрывов на Украине
Польские военные подняли авиацию в небо из-за взрывов в Харькове на Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Польши.
«В воздушном пространстве работают польские и союзные самолеты <…> Сегодня ночью наблюдается интенсивные взрывы на территории Украины», — сообщает командование в соцсети X. Там уточнили, что Польша в данный момент обеспечивает защиту воздушного пространства страны.
Польша и ранее поднимала авиацию в небо из-за конфликта на Украине. Так, 6 апреля военные сообщили, что истребители патрулировали небо из-за «действий России».
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