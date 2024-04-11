Режим КТО ввели в Кабардино-Балкарии

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, бронежилет, пистолет, разгрузка, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, спецназ, задержание, кто, контр-террористическая операция
С чем конкретно связано действие режима КТО пока не ясно Фото:

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает оперштаб.

«Режим КТО введен на части территории Нальчика и Черекского района», — сообщили в штабе, передает telegram-канал «ВЕСТИ КБР». С чем конкретно он связан, пока неизвестно.

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В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает оперштаб. «Режим КТО введен на части территории Нальчика и Черекского района», — сообщили в штабе, передает telegram-канал «ВЕСТИ КБР». С чем конкретно он связан, пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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