Режим КТО ввели в Кабардино-Балкарии

С чем конкретно связано действие режима КТО пока не ясно
В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает оперштаб.
«Режим КТО введен на части территории Нальчика и Черекского района», — сообщили в штабе, передает telegram-канал «ВЕСТИ КБР». С чем конкретно он связан, пока неизвестно.
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