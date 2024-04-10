10 апреля 2024

Екатеринбурженка, режущая себя стеклом на краю окна, выдвинула требование. Фото

Голая екатеринбурженка требует вернуть ей детей, свесившись из окна пятого этажа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборг. Пермь, окно в европу, вид из окна, деревья за окном
Инцидент произошел в доме на Сортировке Фото:

Екатеринбурженка, высунувшаяся голая с пятого этажа дома на Стрелочников, требует вернуть ей двоих детей. Сотрудники МЧС и полицейские пытаются успокоить ее и убедить вернуться в квартиру, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Я сказала, детей моих верните, быстро. И сестру отпустите. Я вас просила, делайте со мной, что хотите, но детей отпустите», — кричит девушка.

По словам соседей, пару дней назад девушка выбросила телевизор с балкона, также в квартире часто проходят застолья. В руках у нее стекло, несколько спасателей уже зашли в квартиру. «Ей пообещали, что скоро муж приедет. Она называет имя Руслан», — добавил очевидец.

Спасатели уговаривают женщину зайти в квартиру
Спасатели уговаривают женщину зайти в квартиру
Фото:
И обещают ей, что муж скоро придет
И обещают ей, что муж скоро придет
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Екатеринбурженка, высунувшаяся голая с пятого этажа дома на Стрелочников, требует вернуть ей двоих детей. Сотрудники МЧС и полицейские пытаются успокоить ее и убедить вернуться в квартиру, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Я сказала, детей моих верните, быстро. И сестру отпустите. Я вас просила, делайте со мной, что хотите, но детей отпустите», — кричит девушка. По словам соседей, пару дней назад девушка выбросила телевизор с балкона, также в квартире часто проходят застолья. В руках у нее стекло, несколько спасателей уже зашли в квартиру. «Ей пообещали, что скоро муж приедет. Она называет имя Руслан», — добавил очевидец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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