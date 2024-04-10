Екатеринбурженка, режущая себя стеклом на краю окна, выдвинула требование. Фото

Голая екатеринбурженка требует вернуть ей детей, свесившись из окна пятого этажа

11 апреля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в доме на Сортировке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Екатеринбурженка, высунувшаяся голая с пятого этажа дома на Стрелочников, требует вернуть ей двоих детей. Сотрудники МЧС и полицейские пытаются успокоить ее и убедить вернуться в квартиру, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Я сказала, детей моих верните, быстро. И сестру отпустите. Я вас просила, делайте со мной, что хотите, но детей отпустите», — кричит девушка. По словам соседей, пару дней назад девушка выбросила телевизор с балкона, также в квартире часто проходят застолья. В руках у нее стекло, несколько спасателей уже зашли в квартиру. «Ей пообещали, что скоро муж приедет. Она называет имя Руслан», — добавил очевидец. Спасатели уговаривают женщину зайти в квартиру Фото: Илья Московец, URA.RU И обещают ей, что муж скоро придет Фото: Илья Московец, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка, высунувшаяся голая с пятого этажа дома на Стрелочников, требует вернуть ей двоих детей. Сотрудники МЧС и полицейские пытаются успокоить ее и убедить вернуться в квартиру, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Я сказала, детей моих верните, быстро. И сестру отпустите. Я вас просила, делайте со мной, что хотите, но детей отпустите», — кричит девушка. По словам соседей, пару дней назад девушка выбросила телевизор с балкона, также в квартире часто проходят застолья. В руках у нее стекло, несколько спасателей уже зашли в квартиру. «Ей пообещали, что скоро муж приедет. Она называет имя Руслан», — добавил очевидец.