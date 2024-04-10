Екатеринбурженка, высунувшаяся голая с пятого этажа дома на Стрелочников, требует вернуть ей двоих детей. Сотрудники МЧС и полицейские пытаются успокоить ее и убедить вернуться в квартиру, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Я сказала, детей моих верните, быстро. И сестру отпустите. Я вас просила, делайте со мной, что хотите, но детей отпустите», — кричит девушка.
По словам соседей, пару дней назад девушка выбросила телевизор с балкона, также в квартире часто проходят застолья. В руках у нее стекло, несколько спасателей уже зашли в квартиру. «Ей пообещали, что скоро муж приедет. Она называет имя Руслан», — добавил очевидец.
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