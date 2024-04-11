Глава Мордовии рассказал об атаке ВСУ на Республику

Глава Мордовии Здунов: над Республикой средства ПВО сбили два беспилотника
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Средства ПВО сбили два дрона, уточнил Здунов Фото:

Беспилотник самолетного типа сбил сбит над Мордовией в ночь на 11 апреля. Об этом сообщил глава Республики Артем Здунов.

«Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа», — написал Здунов в своем telegram-канале. Он уточнил, что всего сбито два беспилотника. На месте работают экстренные службы. Пострадавших нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о 12 беспилотниках, сбитых над территорией РФ 11 апреля. Там упоминалась и Мордовия. Это первая попытка Украины атаковать Республику.

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Беспилотник самолетного типа сбил сбит над Мордовией в ночь на 11 апреля. Об этом сообщил глава Республики Артем Здунов. «Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа», — написал Здунов в своем telegram-канале. Он уточнил, что всего сбито два беспилотника. На месте работают экстренные службы. Пострадавших нет. Ранее в Минобороны РФ сообщали о 12 беспилотниках, сбитых над территорией РФ 11 апреля. Там упоминалась и Мордовия. Это первая попытка Украины атаковать Республику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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