Глава Мордовии рассказал об атаке ВСУ на Республику

Средства ПВО сбили два дрона, уточнил Здунов
Беспилотник самолетного типа сбил сбит над Мордовией в ночь на 11 апреля. Об этом сообщил глава Республики Артем Здунов.
«Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа», — написал Здунов в своем telegram-канале. Он уточнил, что всего сбито два беспилотника. На месте работают экстренные службы. Пострадавших нет.
Ранее в Минобороны РФ сообщали о 12 беспилотниках, сбитых над территорией РФ 11 апреля. Там упоминалась и Мордовия. Это первая попытка Украины атаковать Республику.
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