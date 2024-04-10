10 апреля 2024

Мэр Тобольска Максим Афанасьев рассказал, что спасет горожан от потопа

В Тобольске в ходе специальной комиссии обсудили паводок на реке Иртыш
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тобольска, проталина, река, иртыш
Сооружения на левом берегу Иртыша укрепили еще в 2023 году Фото:
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В Тобольске реконструкция технических сооружений, способных сдерживать воду, прошла еще в 2023 году. Об этом в ходе внеочередной комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказал глава города Максим Афанасьев.

«Самое важное, что все наши технические сооружения соответствуют нормативным требованиям. Они продекларированы, риски застрахованы. Особо радует то, что мы в прошлом году закончили реконструкцию технического сооружения на Левобережье», — сообщил мэр Тобольска Максим Афанасьев в ходе заседания.

Всего в Тобольске в зону подтопления попадают 3700 человек. Все службы города находятся режиме полной готовности. Ожидается, что лед на реке Иртыш начнет двигаться 16 апреля.

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В Тобольске реконструкция технических сооружений, способных сдерживать воду, прошла еще в 2023 году. Об этом в ходе внеочередной комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказал глава города Максим Афанасьев. «Самое важное, что все наши технические сооружения соответствуют нормативным требованиям. Они продекларированы, риски застрахованы. Особо радует то, что мы в прошлом году закончили реконструкцию технического сооружения на Левобережье», — сообщил мэр Тобольска Максим Афанасьев в ходе заседания. Всего в Тобольске в зону подтопления попадают 3700 человек. Все службы города находятся режиме полной готовности. Ожидается, что лед на реке Иртыш начнет двигаться 16 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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