В Нальчике ликвидировали бандитов, планировавших диверсии и теракты

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Террористы решили открыть огонь в ответ на предложение сдаться Фото:

В Нальчике (Кабардино-Балкария) уничтожили двух боевиков. Они планировали диверсии и теракты. Об этом сообщает НАК.

Ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии ввели режим КТО. Позже в НАК рассказали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика заблокированы террористы. Они открыли огонь по силовикам на предложение сдаться.

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В Нальчике (Кабардино-Балкария) уничтожили двух боевиков. Они планировали диверсии и теракты. Об этом сообщает НАК. Ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии ввели режим КТО. Позже в НАК рассказали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика заблокированы террористы. Они открыли огонь по силовикам на предложение сдаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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