В Нальчике ликвидировали бандитов, планировавших диверсии и теракты

Террористы решили открыть огонь в ответ на предложение сдаться
В Нальчике (Кабардино-Балкария) уничтожили двух боевиков. Они планировали диверсии и теракты. Об этом сообщает НАК.
Ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии ввели режим КТО. Позже в НАК рассказали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика заблокированы террористы. Они открыли огонь по силовикам на предложение сдаться.
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