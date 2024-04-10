Директора «Водоканала» Первоуральска, задержанного за взятку, отпустили домой

Бывшего врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, которого подозревают в получении взятки, перевели под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Первоуральском городском суде.
«Мера пресечения была изменена еще в марте. Матафонова перевели из СИЗО под домашний арест», — уточнили в инстанции. Срок домашнего ареста истекает 13 апреля. С ходатайством о продлении следователи в суд не обращались, добавили в суде. В пресс-службе свердловского СК отказались от комментариев по теме.
Матафонов был задержан утром 12 февраля во время совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ в Первоуральске. Его подозревают во взятке. По последним данным URA.RU, ее размер — 750 тысяч рублей. В суде Матафонов вину отрицал. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!