10 апреля 2024

Директора «Водоканала» Первоуральска, задержанного за взятку, отпустили домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Сергей Матафонов находился в СИЗО с середины февраля (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю

Бывшего врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, которого подозревают в получении взятки, перевели под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Первоуральском городском суде.

«Мера пресечения была изменена еще в марте. Матафонова перевели из СИЗО под домашний арест», — уточнили в инстанции. Срок домашнего ареста истекает 13 апреля. С ходатайством о продлении следователи в суд не обращались, добавили в суде. В пресс-службе свердловского СК отказались от комментариев по теме.

Матафонов был задержан утром 12 февраля во время совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ в Первоуральске. Его подозревают во взятке. По последним данным URA.RU, ее размер — 750 тысяч рублей. В суде Матафонов вину отрицал. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.

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Бывшего врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, которого подозревают в получении взятки, перевели под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Первоуральском городском суде. «Мера пресечения была изменена еще в марте. Матафонова перевели из СИЗО под домашний арест», — уточнили в инстанции. Срок домашнего ареста истекает 13 апреля. С ходатайством о продлении следователи в суд не обращались, добавили в суде. В пресс-службе свердловского СК отказались от комментариев по теме. Матафонов был задержан утром 12 февраля во время совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ в Первоуральске. Его подозревают во взятке. По последним данным URA.RU, ее размер — 750 тысяч рублей. В суде Матафонов вину отрицал. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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