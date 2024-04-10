Общество Директора «Водоканала» Первоуральска, задержанного за взятку, отпустили домой 11 апреля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 + Сергей Матафонов находился в СИЗО с середины февраля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю Бывшего врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, которого подозревают в получении взятки, перевели под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Первоуральском городском суде. «Мера пресечения была изменена еще в марте. Матафонова перевели из СИЗО под домашний арест», — уточнили в инстанции. Срок домашнего ареста истекает 13 апреля. С ходатайством о продлении следователи в суд не обращались, добавили в суде. В пресс-службе свердловского СК отказались от комментариев по теме. Матафонов был задержан утром 12 февраля во время совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ в Первоуральске. Его подозревают во взятке. По последним данным URA.RU, ее размер — 750 тысяч рублей. В суде Матафонов вину отрицал. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывшего врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, которого подозревают в получении взятки, перевели под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Первоуральском городском суде. «Мера пресечения была изменена еще в марте. Матафонова перевели из СИЗО под домашний арест», — уточнили в инстанции. Срок домашнего ареста истекает 13 апреля. С ходатайством о продлении следователи в суд не обращались, добавили в суде. В пресс-службе свердловского СК отказались от комментариев по теме. Матафонов был задержан утром 12 февраля во время совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ в Первоуральске. Его подозревают во взятке. По последним данным URA.RU, ее размер — 750 тысяч рублей. В суде Матафонов вину отрицал. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям