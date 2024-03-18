В деле задержанного директора свердловского «Водоканала» вскрылись новые эпизоды

18 марта 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Сергей Матафонов находится в СИЗО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю В уголовном деле бывшего врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, который проработал в должности всего неделю, появились еще два эпизода. По данным источника URA.RU, знакомого с делом, Матафонов признался в получении взятки в размере 850 тысяч рублей. Ранее в медиа сообщалось, что Матафонова обвиняют во взятке в размере 250 тысяч рублей. «После того как [Первоуральский городской] суд отправил Матафонова в СИЗО, он начал сотрудничать со следствием. И признался в трех эпизодах. Общая сумма взятки — 850 тысяч [рублей]», — поделился собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Силовики задержали Матафонова утром 13 февраля. Это произошло во время рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ в Первоуральске. Новую должность Матафонов получил лишь 6 февраля. После его ареста новым руководителем стал Денис Ярин — родной брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле бывшего врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, который проработал в должности всего неделю, появились еще два эпизода. По данным источника URA.RU, знакомого с делом, Матафонов признался в получении взятки в размере 850 тысяч рублей. Ранее в медиа сообщалось, что Матафонова обвиняют во взятке в размере 250 тысяч рублей. «После того как [Первоуральский городской] суд отправил Матафонова в СИЗО, он начал сотрудничать со следствием. И признался в трех эпизодах. Общая сумма взятки — 850 тысяч [рублей]», — поделился собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Силовики задержали Матафонова утром 13 февраля. Это произошло во время рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ в Первоуральске. Новую должность Матафонов получил лишь 6 февраля. После его ареста новым руководителем стал Денис Ярин — родной брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.