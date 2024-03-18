В деле задержанного директора свердловского «Водоканала» вскрылись новые эпизоды

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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Сергей Матафонов находится в СИЗО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю

В уголовном деле бывшего врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, который проработал в должности всего неделю, появились еще два эпизода. По данным источника URA.RU, знакомого с делом, Матафонов признался в получении взятки в размере 850 тысяч рублей.

Ранее в медиа сообщалось, что Матафонова обвиняют во взятке в размере 250 тысяч рублей. «После того как [Первоуральский городской] суд отправил Матафонова в СИЗО, он начал сотрудничать со следствием. И признался в трех эпизодах. Общая сумма взятки — 850 тысяч [рублей]», — поделился собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.

Силовики задержали Матафонова утром 13 февраля. Это произошло во время рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ в Первоуральске. Новую должность Матафонов получил лишь 6 февраля. После его ареста новым руководителем стал Денис Ярин — родной брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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В уголовном деле бывшего врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, который проработал в должности всего неделю, появились еще два эпизода. По данным источника URA.RU, знакомого с делом, Матафонов признался в получении взятки в размере 850 тысяч рублей. Ранее в медиа сообщалось, что Матафонова обвиняют во взятке в размере 250 тысяч рублей. «После того как [Первоуральский городской] суд отправил Матафонова в СИЗО, он начал сотрудничать со следствием. И признался в трех эпизодах. Общая сумма взятки — 850 тысяч [рублей]», — поделился собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Силовики задержали Матафонова утром 13 февраля. Это произошло во время рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ в Первоуральске. Новую должность Матафонов получил лишь 6 февраля. После его ареста новым руководителем стал Денис Ярин — родной брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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