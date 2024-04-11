Претендентов на мандат гордумы Челябинска «подвинут» ради женщин и бойцов СВО

Новый состав челябинской думы будет включать ветеранов СВО и женщин

11 апреля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

В новом составе гордумы Челябинска в обязательном порядке будут женщины и участники СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 На прямых выборах в гордуму Челябинска в партийные списки «Единой России» в обязательном порядке должны быть включены женщины и бойцы СВО. Также они должны присутствовать в новом составе думы по итогам голосования, сообщили 11 апреля URA.RU источники в партийных кругах. «Указание пришло из Москвы. В первой тройке партийного списка обязательно должна присутствовать женщина, причем известная и „раскрученная“. Также на выборы при поддержке ЕР должен пойти кто-то из ветеранов специальной военной операции. Предусматривается, что по итогам праймериз „сво-шники“ получат бонусом 25% к набранным голосам, сейчас подбирают подходящих людей — причем по одномандатным округам», — рассказал инсайдер. По информации URA.RU, в качестве одного из кандидатов рассматривается Сергей Бормотов, известный по позывному «Танцор». Руководитель и хореограф образцового коллектива бального танца с началом СВО ушел на фронт добровольцем, вернувшись спустя восемь месяцев с орденом Святого Георгия 4-й степени. Сейчас он занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО, участвует в работе со школьниками и, при поддержке госфонда «Защитники Отечества», реализует проект «Школа бальных танцев» для жен и вдов участников СВО. В региональном отделении «Единой России» воздержались от комментариев. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В результате в 2024 году внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов, а семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют. Число мест в гордуме уменьшится с 49 до 37. При этом 12 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 25 — по округам. Сами выборы назначены на 8 сентября — в Единый день голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На прямых выборах в гордуму Челябинска в партийные списки «Единой России» в обязательном порядке должны быть включены женщины и бойцы СВО. Также они должны присутствовать в новом составе думы по итогам голосования, сообщили 11 апреля URA.RU источники в партийных кругах. «Указание пришло из Москвы. В первой тройке партийного списка обязательно должна присутствовать женщина, причем известная и „раскрученная“. Также на выборы при поддержке ЕР должен пойти кто-то из ветеранов специальной военной операции. Предусматривается, что по итогам праймериз „сво-шники“ получат бонусом 25% к набранным голосам, сейчас подбирают подходящих людей — причем по одномандатным округам», — рассказал инсайдер. По информации URA.RU, в качестве одного из кандидатов рассматривается Сергей Бормотов, известный по позывному «Танцор». Руководитель и хореограф образцового коллектива бального танца с началом СВО ушел на фронт добровольцем, вернувшись спустя восемь месяцев с орденом Святого Георгия 4-й степени. Сейчас он занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО, участвует в работе со школьниками и, при поддержке госфонда «Защитники Отечества», реализует проект «Школа бальных танцев» для жен и вдов участников СВО. В региональном отделении «Единой России» воздержались от комментариев. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В результате в 2024 году внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов, а семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют. Число мест в гордуме уменьшится с 49 до 37. При этом 12 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 25 — по округам. Сами выборы назначены на 8 сентября — в Единый день голосования.