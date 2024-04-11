Наркомана, домогавшегося до ребенка в Первоуральске, арестовали на трое суток

11 апреля 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Арестант приставал к девочке в автобусе на глазах у пассажиров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд в Первоуральске арестовал на трое суток 45-летнего мужчину, подозреваемого в домогательствах к школьнице, за неповиновение представителям МВД при задержании, сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. В момент задержания мужчина был под наркотиками и заявил, что ничего не помнит. Однако теперь ему грозит уголовное дело. «Он был арестован по ст. 19.3 КоАП РФ», — подтвердил Горелых. По его словам, мужчина ранее уже был судим за кражу, угрозу убийством, разбой, незаконное приобретение наркотиков. После процесса сыщики передадут материалы, собранные в отношении фигуранта, в следственные органы. По данным URA.RU, мужчина приставал к ребенку в автобусе на глазах у других пассажиров. Девочке — 13 лет. Когда его привезли в отдел полиции, то выяснилось, что на него уже написано заявление — это сделали родители школьницы. Теперь ему грозит уголовное дело. Фигуранту могут вменить либо «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста», либо «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в Первоуральске арестовал на трое суток 45-летнего мужчину, подозреваемого в домогательствах к школьнице, за неповиновение представителям МВД при задержании, сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. В момент задержания мужчина был под наркотиками и заявил, что ничего не помнит. Однако теперь ему грозит уголовное дело. «Он был арестован по ст. 19.3 КоАП РФ», — подтвердил Горелых. По его словам, мужчина ранее уже был судим за кражу, угрозу убийством, разбой, незаконное приобретение наркотиков. После процесса сыщики передадут материалы, собранные в отношении фигуранта, в следственные органы. По данным URA.RU, мужчина приставал к ребенку в автобусе на глазах у других пассажиров. Девочке — 13 лет. Когда его привезли в отдел полиции, то выяснилось, что на него уже написано заявление — это сделали родители школьницы. Теперь ему грозит уголовное дело. Фигуранту могут вменить либо «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста», либо «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».